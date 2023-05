La decisión que tomaron desde el Gobierno tras los dichos de Antonio Aracre contra Sergio Massa

El exjefe de Asesores de la Presidencia, Antonio Aracre rompió el silencio este miércoles y apuntó directamente contra el ministro de Economía por no tener un plan económico que contenga la crisis económica por la que atraviesa el país. "Si hay un plan de Sergio Massa, yo no lo conocía. Si ustedes lo conocen me gustaría saber en qué consiste", dijo el exfuncionario de Alberto Fernández.

Y siguió: "Massa tiene un plan que mucha gente lo llama peyorativamente el plan llegar, que si vos ves las últimas medidas que se tomaron con la tasa de interés y con los bonos es en definitiva generar una espiralización nominal de la inflación".

Tras estas declaraciones, la Aduana informó que está investigando maniobras de la empresa Syngenta, de la cual Aracre era el CEO antes de ocupar el cargo en el Gobierno. La investigación puntualmente se centra en posibles triangulaciones con importaciones vía Uruguay.

Antonio Aracre cuando era jefe de Asesores de Alberto Fernández.

Además de la investigación, la Aduana realizó la denuncia penal en el Juzgado Federal de Campana por lo cual la empresa quedó imputada en una causa por contrabando calificado.

Desde el organismo que dirige Guillermo Michel, hombre cercano a Sergio Massa, explicaron que "está bajo análisis la facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con triangulaciones indebidas vía un intermediario (Syngenta Agro Uruguay S.A.) con domicilio en Montevideo, República Oriental del Uruguay".