Lluvia de carpetazos: el cornejismo y Omar De Marchi no dan tregua en Las Heras

Las elecciones PASO se aproximan y Las Heras es, quizás, el departamento donde se ven más acusaciones cruzadas entre partidos políticos. Los comicios tienen el condimento de que el actual intendente, Daniel Orozco, rompió con Cambia Mendoza y el radicalismo para integrara el frente de Omar De Marchi -La Unión Mendocina- y ser precandidato a vicegobernador. Como respuesta, desde la UCR buscan arrebatarle el municipio, mientras que Orozco intenta sentar base.

Comenzó con denuncias de vandalismo en cartelería pública y luego siguió este último fin de semana con a través de la estrategia de publicación de los denominados "carpetazos", en este caso, fragmentos de discursos o conferencia en los que el radicalismo y Orozco se llenan de elogios.

Este domingo, el precandidato a intendente Fabián Tello, más conocido como "Oso", publicó un video en el cual se lo muestra al intendente lasherino elogiar a Alfredo Cornejo, precandidato a gobernador, tras la presentación del libro MTD Ideas para una Mendoza Posible el 8 de febrero de este año. Allí, Orozco expresó su férreo apoyo a Cornejo al considerar que "Alfredo es la persona más capacitada en este momento que tiene la provincia de Mendoza".

Estos malos hábitos de la política son los que deben terminar, de gente sin convicciones ni palabra, que traiciona los ideales por avaricia de poder. #DanielOrozco pic.twitter.com/o8mg66Iky6 — Fabián Tello (@FabianOsoTello) May 28, 2023

Omar De Marchi recogió el guante y defendió a su compañero de fórmula al postear otro video, en el mismo evento, en el cual Cornejo manifiesta que "sin lugar a dudas, Daniel Orozco es el intendente más exitoso de Las Heras de 1983 a la fecha. Creo que Daniel ha hecho su contribución en todo este tiempo a que Mendoza esté mejor y a que Las Heras esté mejor".

Al respecto, De Marchi sostuvo: "En algo coincidimos con @alfredocornejo".

La presidenta provincial del Senado en la Legislatura, Natacha Eisenchlas, le contestó a De Marchi al esgrimir: "No es tan así. Hay situaciones que ponen a prueba a las personas, como cuando la ambición personal es mayor a todo lo demás. En ese momento Orozco no había traicionado a sus vecinos y su Partido, ni dejado sin trabajo a decenas de personas, ni nombrando más de 180 funcionarios, etc.".