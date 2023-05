Dos hermanos enfrentados por la pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

“No hay un enfrentamiento político entre los hermanos Schiavoni”, dijo el diputado nacional de Juntos por el Cambio por Misiones Alfredo Schiavoni. De esta forma el legislador nacional intentó despejar cualquier tipo de especulación, teniendo en cuenta que mientras su hermano, el senador Humberto Schiavoni, apoya la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich, mientras él apoya la de Horacio Rodríguez Larreta. “Lo nuestro no es una estrategia política”, dijo.

Buscando explicar que los hermanos hayan quedado en veredas opuestas, Alfredo Schiavoni dijo que “uno cree que la solución a los problemas acuciantes que tiene la Argentina las tiene el equipo de Bullrich y otro cree que la tiene el equipo de Larreta”. “Los dos militamos en el PRO y estaremos acompañando a quien gane las PASO”, agregó.

De su parte, Humberto Schiavoni se abstuvo de hablar sobre el apoyo de su hermano al jefe de Gobierno porteño. Solo se limitó a decir que hoy es precandidato al reelección como senador nacional por Misiones del espacio que lidera la exministro de Seguridad de la Nación: “Quiero seguir en el Senado. Se que tengo mucho para aportar”. “Quiero ir por el reelección de mi mandato, pero dependerá de cómo en definitiva se configuren las alianzas internas de cara a las Paso”, anticipa.

El jefe de los senadores PRO, Humberto Schiavoni, hace campaña por Patricia Bullrich.

Alfredo Schiavoni también tiene que renovar su banca, pero por ahora no habla de su posible precandidatura. “No está definido aún”. Es que tampoco descartó que busque un lugar en el Senado. “Cuando hablo de posible reelección me refirió al Congreso y eso incluye tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores. Hasta el 24 de junio hay tiempo para anunciar las precandidaturas”.El presidente del bloque de Senadores del PRO es uno de los hombres de consulta del ex presidente Mauricio Macri. “Siempre es importante la opinión del ex presidente. Un hombre de consulta”, aseguró en diálogo con MDZ.

Alfredo Schiavoni, diputado nacional, lanzó la mesa del larretismo en Misiones.

Larretismo en Misiones

El ex presidente del PRO misionero Alfredo Schiavoni fue el principal orador de del lanzamiento del “Larretismo” en Misiones el jueves pasado. “Somos parte de un proyecto transformador para la Argentina”, afirmó el diputado nacional. “Con Horacio coincidimos en la necesidad de consensos y tener políticas públicas a largo plazo; no nos enganchamos en las descalificaciones y los golpes bajos”, dijo.

También destacó la gestión y la capacidad de transformación del jefe de Gobierno, así como su vocación de diálogo. “Fortaleza es sentarse a dialogar con los que piensan distinto para solucionar los problemas de los argentinos”, aseguró.

El jueves pasado se lanzó el sector que apoya a Horacio Rodríguez Larreta en Misiones.

Entre los dirigentes locales, participaron el diputado nacional y ex candidato a gobernador Martín Arjol, la ex candidata a vicegobernadora por el PRO Natalia Dörper, Daniel Domínguez del Partido de Ciudades, el electo diputado provincial por el partido Activar Pedro Puerta, el intendente electo de Concepción de la Sierra Hugo Humenuik.

Entre los dirigentes nacionales, estuvieron Silvia Lospenatto, diputada nacional, y Jorge Giorno, presidente nacional partido Ciudades en Acción.