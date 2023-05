Cristina Fernández de Kirchner más cerca de otro sobreseimiento

La semana pasada el fiscal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Ruta del dinero, donde tiene falta de mérito luego de haber sido indagada en 2018 por el juez Sebastián Casanello.

En su dictamen expuso que si bien se exhibió un vínculo entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, “habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha”, que según refirió permitió interrogar a la expresidenta.

Se trata de la causa por la que el empresario santacruceño Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, fue condenado a 12 años de prisión por haber lavado 55 millones de dólares. En esa investigación también fueron condenados por el Tribunal Oral Federal 4, sus hijos, el valijero Leonardo Fariña, entre otros. Esa condena fue reducida a 10 años por la cámara de Casación, que confirmó multas por 330 millones de dólares y decomisos por 65 millones en la misma moneda.

Con ese telón de fondo, ahora el magistrado correrá vista a las querellas para que den su opinión previo a resolver. Se trata de la AFIP y la UIF quienes el año pasado, tras un pedido de la defensa de la vicepresidenta para que se dejen de lado las medidas en curso y se dicte el sobreseimiento alegando la garantía de ser juzgada en un plazo razonable, habían dado el visto bueno para el cierre del expediente en su contra.

Ruta del dinero K: crónica de la investigación

Cabe recordar que el año pasado fue el propio fiscal Marijuan quien consideró que faltaban medidas, por lo que, se opuso al sobreseimiento y criticó a las querellas al asegurar que el comportamiento asumido (…) implica, en los hechos, el inexcusable abandono de su actuación como acusadores en este proceso”.

Por entonces, había sido la Cámara Federal la que había instado a resolver la situación procesal. En abril de 2022, al rechazar el planteo del abogado Carlos Beraldi, Casanello en una breve resolución sostenía que no consideraba correcto, como director del proceso penal, mutilar vías de investigación abiertas.

“Si en su momento se consideraron útiles y pertinentes, no hay una razón válida para revisar hoy -por el mero paso del tiempo- ese criterio”, argumentó.

Se espera entonces que si las querellas no cambian de opinión respecto a la postura adoptada en 2022, soliciten al juez que, así como lo pidió el fiscal, se sobresea a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si ello ocurre seguramente el juez se inclinará por dictar el sobreseimiento y de por cerrada la instrucción después de 10 años.