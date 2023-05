Todos pendientes: Cristina Fernández de Kirchner encabezará un acto en Plaza de Mayo

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será la única oradora en el acto que el Frente de Todos realizará este jueves desde las 16 en la Plaza de Mayo en conmemoración por el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

La convocatoria, en coincidencia con la fecha patria del 25 de Mayo, se llevará a cabo a menos de un mes de la fecha límite para la presentación de listas de precandidatos, prevista para las elecciones del próximo 24 de junio.

"El jueves los espero a todos y todas en la Plaza de Mayo. A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, imitemos el ejemplo", publicó el pasado lunes en sus redes sociales Cristina Fernández de Kirchner para convocar a participar del acto que tiene connotaciones electorales, ya que la propia vicepresidenta generó las expectativas en la entrevista del jueves último en el programa 'Duro de Domar' que se emite por el canal de noticias C5N.

A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner #ImitemosElEjemplo



El jueves los espero a todos y todas en la Plaza de Mayo. pic.twitter.com/Nk2dpfmICK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 22, 2023

Al ser consultada sobre cuál sería su respuesta cuando los militantes canten 'Cristina Presidenta', la Vicepresidenta respondió: "Vayan a la Plaza. Hay que ir a la Plaza a escuchar", remarcó.

Esta frase despertó el interés de la militancia kirchnerista y también generó una gran centralidad, ya que todos los sectores dentro del FdT esperan las palabras de la ex presidenta y, a priori, como un gesto político han convocado y participarán espacios que no se habían sumado al operativo clamor por la candidatura de Cristina Kirchner, como el Frente Renovador (FR) y el Movimiento Evita.

En un evento que se espera que sea multitudinario, la ex presidenta envió 300 invitaciones especiales en la que se destacaron gobernadores, legisladores, intendentes, referentes de organizaciones políticas y sociales y dirigentes de organismos de derechos humanos, según señalaron desde el entorno de Cristina Kirchner.

A la espera del discurso de Cristina Kirchner estipulado para las 16, las distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales convocaron a sus militantes al mediodía en la zona del microcentro, mientras que La Cámpora convocó a reunirse en Plaza de Mayo a las 14.

Siempre con vos. uD83EuDD0D



Nos vemos el 25 en la Plaza de Mayo • #ArgentinaConCristina pic.twitter.com/akUkRhUws2 — La Cámpora (@la_campora) May 19, 2023

A menos de un mes de la fecha límite para la presentación de las listas de candidatos, el discurso de Cristina Kirchner cobra mayor relevancia por la falta de definiciones en el FdT sobre los posibles precandidatos presidenciales y si habrá o no competencia interna en las PASO.

Alberto Fernández no estará presente

El presidente Alberto Fernández no estará en el acto, ya que tiene previsto viajar a Chapadmalal, localidad del partido de General Pueyrredón si las condiciones climáticas se lo permiten.

La intención del jefe de Estado es partir luego de asistir al histórico Te Deum que se celebra en la Catedral Metropolitana en conmemoración a la fecha patria, del que también participará el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

De esta forma, y a pesar de haber convocado a escuchar a su vicepresidenta a través de sus redes, el mandatario se ausentará del masivo acto que organiza el kirchnerismo, a 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al poder. Gran parte de su Gabinete estará presente en Plaza de Mayo, incluso sus funcionarios más cercanos, a la espera de definiciones electorales de la accionista mayoritaria del Frente de Todos.