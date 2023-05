Para Estela de Carlotto, Cristina Kirchner "no dijo que no" a una candidatura presidencial

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, asistió este jueves por la tarde al acto encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el cual fue llevado adelante el motivo de recordar el aniversario de 20 años desde que Néstor Kirchner asumió al frente del país. Una vez finalizado el evento -y sin anuncios rimbombantes de por medio- De Carlotto insistió en que Fernández de Kirchner se presente en las elecciones, pese a que días atrás comunicó que no tenía intenciones de competir.

"Es el clamor de un pueblo que le está pidiendo que se quede y que sea ella quien siga con los destinos de nuestro país. No dijo nada y habló de lo que tenía que hablar", dijo la referente de Abuelas respecto al acto.

Y, al ser consultado por la prensa sobre si se ilusiona con que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta, De Carlotto señaló de forma esperanzada: "No dijo que no. Eso es lo que hay que entender. El día que diga no, bueno, basta. Pero como siempre deja un lugarcito, una abertura... Hay que seguirla 'molestando'. Yo no soy la única. Es el país y el pueblo los que la necesitan"

"Yo siempre dije que la quiero como una hija. Además, es una mujer tan valiosa desde todo punto de vista que lo que lo que ha pasado se lo tenemos que borrar para que ella sea presienta y haga todo lo que debe hacer una presidenta por esta patria y ella está en condiciones", añadió.

De Carlotto, hizo hincapié en que se puede "insistiéndole y dándole las garantías, sobre todo por la persecución que está sufriendo de la Corte Suprema maldita".

En el escenario se pararon junto a la vicepresidenta tres dirigentes de peso en el Frente de Todos y que forman parte de la danza de nombres de precandidatos en el caso de que Cristina Kirchner continué con la decisión de no aspirar a un cargo en el Ejecutivo. Se trata del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. En ese sentido, Estela de Carlotto se inclinó por uno de los mencionados. "Con todos hay una gran ilusión. Si fuera con Wado de Pedro, que es un nieto, sería un honor para nosotras. A Wado lo quiero mucho", afirmó.

Cristina dijo una semana atrás que no será candidata

El 16 de mayo la vicepresidenta ratificó que no será candidata a nada a través de un largo comunicado que publicó en redes sociales mientras se desarrollaba el Congreso nacional del Partido Justicialista.

"Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal", aseguró Cristina Kirchner en el comunicado que publicó en redes sociales.