Luisito comunica: Luis D'Elía se puso a llorar por la crisis del kirchnerismo

Luis D'Elía se quebró al recordar a Néstor Kirchner y lanzó durísimas críticas contra Cristina Fernández de Kirchner. En un video casero filmado anoche desde Plaza de Mayo, el piquetero lloró al recordar al expresidente y arengó que "hoy no podemos estar en esta plaza porque la señora no nos invitó".

"Hace 20 años éramos un puñadito los que acompañábamos a Néstor Kirchner", aseguró Luis D'Elía, quien en un duro balance sobre el kirchnerismo recordó que "hubo kirchneristas heroícos que quiero reconocer, Carlos Kunkel, Aníbal Fernández, Agustín Rossi, tantos compañeros que fuimos construyendo el kirchnerismo desde la nada. Hoy no podemos estar en esta plaza porque la señora no nos invitó, la misma que este año se juntó con la jefa del comando sur, la misma que hace reuniones con (Jorge) Rendo o lo manda a Wado a sacarse fotos con Barrionuevo. Esa no es Cristina, eso es lo que queda del kirchnerismo".

El piquetero cercano a Alberto Fernández advirtió además en su cuenta de Twitter que "es la Plaza de La Cámpora por las listas únicas sin paso con Massa-Wado a la cabeza que serán proclamadas el día 10/6 que entran los 10.000 millones de dólares del FMI PLAZA MUY ALEJADA DEL ESPÍRITU HEROICO Y FUNDACIONAL DE NÉSTOR KIRCHNER".

Luis D'Elía viene de pedir que el Frente de Todos no presente candidaturas en las próximas elecciones. "Debemos estar atentos al planteo de Cristina Fernández de Kirchner de hoy. Y en orden a la persecución sufrida por los 53 presos políticos kirchneristas, el Frente de Todos (FdT), no debería ir a las urnas para votar en las próximas elecciones nacionales", fue el reclamo del dirigente social.

"En forma paralela, el Frente (FdT) debería convocar a millones a las calles de todo el país, denunciando a Macri, a Magnetto y a esta Corte Suprema de Justicia, ante los organismos internacionales que han abortado la democracia en la Argentina a 40 años del #NuncaMas", cerró el presidente del Partido MILES.