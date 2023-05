Cristina Kirchner y la Justicia: de la Corte menemista al "mamarracho"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la calificó como un "mamarracho", al tiempo que pidió a todos los partidos políticos modificar el Tribunal.

"Es necesaria finalmente la renovación de ese pacto democrático. Volver a darle al país un Poder Judicial que sea evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina", subrayó la titular del Senado, quien considera estar "proscripta" tras haber sido condenada en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz en el marco de la denominada causa Vialidad.

Sobre el final de su mensaje de una hora ante una Plaza de Mayo colmada, Cristina Kirchner hizo una comparación con los jueces del menemismo y señaló: "Créanme que aquella Corte a la que Néstor pidió que se le hiciera juicio político, al lado de este verdadero mamarracho indigno que tenemos hoy… Nunca se dijo de ningún miembro de la Corte las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días".

"Por favor, no importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos se merecen volver a tener una Corte que sea llamada como tal sin ponerse colorado. Por favor se los pido a todos los partidos políticos. Es la imagen del país también", afirmó la ex jefa de Estado. De esta forma, renovó sus cuestionamientos al máximo tribunal del país, luego de reiterar en otro momento de su mensaje que estaba "proscripta".

Cristina Fernández de Kirchner en el acto.

Buenas noticias para CFK en una de sus causas

Este último miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo "directo" entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

"Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió" interrogarla, sostuvo el fiscal.

"A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo", remarcó Marijuan.