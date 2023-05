Cristina Fernández de Kirchner pidió que el programa del FMI "sea dejado de lado"

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó el acto en Plaza de Mayo en conmemoración por el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, y, en coincidencia con la fecha patria del 25 de Mayo. Fue recibida por el clamor de la gente y al cántico de "Cristina presidenta. Una más y no jodemos más"; a lo que respondió en su discurso diciendo "Yo soy del pueblo, y de ahí no me muevo".

También hizo énfasis en su proscripción e intento de asesinato. En otro pasaje de su discurso no evito hablar sobre las diferencias que tiene con el mandatario Alberto Fernández. Sin embargo, destacó: “A pesar de los errores y diferencias, este gobierno es infinitamente mejor que lo hubiera sido otro de Macri”

El recuerdo de Néstor Kirchner

La exmandataria -única oradora- comenzó el discurso apuntando contra la oposición y "los genios de la economía". La exmandataria recordó que cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno en 2003 "es Estado era chiquito y la deuda era grande" y afirmó que "es necesario que llevemos" este mensaje "a todos los rincones de la patria".

"Ese país que recibió aquel presidente patagónico de apenas 22% de votos, que sigue viviendo en el corazón del pueblo, ese país que recibió venía de una gran crisis en 2001. En estos tiempos en los cuales se habla en contra del Estado, es necesario un Estado que no moleste, que deje que los argentinos vivan en paz", afirmó Cristina.

Cristina Kirchner defiende su gobierno

Cristina expresó: "Dicen que mi segundo gobierno no fue tan bueno como el de Néstor (Kirchner) o el primero mío, es porque fue cuando más guita ganaron los trabajadores. No tengo dudas".

La vicepresidenta señaló que "el crecimiento se lo están llevando cuatro vivos", tras recordar que ella lo había advertido en diciembre del año pasado, y aseveró nuevamente que el actual Gobierno es "infinitamente mejor que otro de Mauricio Macri".

"No podemos seguir atados a una economía primarizada, no podemos seguir atados a los precios internacionales, a que llueva o que salga el sol. Tenemos que dar un salto de calidad, una alianza entre lo público y lo privado para dar valor". "Cuando uno ve las principales economías que han surgido en los últimos 20 años, principalmente en el lado asiático, no solamente China, lejos están de la doctrina que nos quieren imponer, del mercado", expresó.

Y continuó de manera contundente: "Son modelos de acumulación acordados entre lo público y lo privado. Esta es la discusión que están esperando millones de argentinos y no las boludeces que dicen todos los días en los medios de comunicación".

También resaltó: "Si no logramos que ese programa que el FMI impone a sus deudores sea dejado de lado y nos permita un programa propio de crecimiento, va a ser imposible pagarlo"

Embestida contra la Corte Suprema

La vicepresidenta consideró que "es necesario volver a darle al país un Poder Judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina".

La exmandataria planteó que el máximo tribunal es un "mamarracho indigno" y que "los argentinos se merecen tener una Corte de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado; a todos los partidos se los pido", añadió.

Y pidió hoy "repensar el diseño institucional" para no "seguir con la rémora monárquica" del poder judicial, que "no rinde cuentas a nadie", porque eso "no es de democracia".

"Con todos los errores que pueden tener quienes forman parte de un poder ejecutivo y legislativo, la sociedad frente a estos poderes siempre tiene una garantía, la del voto. Porque si no te gustan, tenés en tus manos el voto cada dos o cuatro años. Tenemos que repensar el diseño institucional. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y nunca más rinden cuentas a nadie ni nada. Eso no es de república. Eso no es de democracia", concluyó desde la Plaza de Mayo a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.