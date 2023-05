El mensaje de Emir Félix tras el voraz incendio en San Rafael

El intendente de San Rafael, Emir Félix, se refirió al importante incendio que tuvo lugar este martes al mediodía en la fábrica Plastiandino en el municipio sureño. El siniestro, según informaron autoridades de la Policía que trabaja en el lugar, dejó un 100% de destrucción y aún no ha podido ser apagado en su totalidad. El cierre perimetral ha permitido que no se expandan las llamas a las zonas aledañas.

En ese sentido, Félix hizo mención a lo acontecido y sostuvo: "Hoy es un día muy triste para la comunidad sanrafaelina. El incendio en Plastiandino destruyó mucho más que un edificio, ya que echó por tierra una trayectoria de más de 50 años y la fuente de empleo de cientos de familias sanrafaelinas".

"Como miembros del Estado, es indispensable trabajar en conjunto entre Municipio, Provincia y Nación en la generación de herramientas que permitan a toda la familia Plastiandino ponerse de pie. No quiero pasar por alto el inmenso, incesante e invaluable trabajo de quienes estuvieron abocados a combatir un incendio sin precedentes en nuestro departamento, exponiendo su integridad física en cumplimiento del deber. A cada uno de ellos, mi más absoluto reconocimiento", sentenció el jefe comunal en sus redes sociales.

Plastiandino es una fábrica de envases flexibles que se utilizan para alimentos y bebidas, nutrición animal y hogar y limpieza. El dueño es Hugo Bianchi, hermano de Rodolfo Bianchi, candidato a intendente liberal. En febrero, la empresa había ganado un premio en los Packaging Innovation Awards, concurso en el que participaron varias fábricas de la industria del embalaje

El último informe de la Policía

El comisario general a cargo del operativo, Miguel Sánchez, brindó un informe respecto de la situación del incendio. "A las 14 horas se recibió un llamado del 911, donde se indicó de un incendio en Plastiandino. Rápidamente acudió la movilidad policial del cuadro nacional, constata la situación mientras ya se iba desplazando personal de bomberos de la Policía de Mendoza, que arribaron rápidamente y comenzaron a atacar el fuego. Por las características, por el combustible que hay, plástico, solventes y demás, esto se incendió rápidamente y llevamos tres horas de trabajo ininterrumpidas, Hace tres o cuatro horas que todavía no podemos sofocar las llamas. La parte de la fábrica está con un 100% de destrucción. Quedan las oficinas que tienen algo de daño pero no las ha agarrado el fuego de trabajo. En cuanto a víctimas de la empresa, no tenemos noticias. Lo primero que buscamos y evacuamos fue al personal de la empresa. Sí tenemos dos efectivos de bomberos de la policía que han sido trasladados al nosocomio. Uno por intoxicación con el humo -que muy espeso- y el otro que se cayó de una escalera", dijo.

"Los comentarios son que habría hecho un cortocircuito un equipo de aire acondicionado. Lo verificará después con la pericia el personal de bomberos. Inmediatamente, hay poliuretano y solventes que son para diluir este elemento y, rápidamente, se expandió", comentó Sánchez.

Y agregó que "las explosiones que hay son los tachos, los tambores de solventes que todavía hay en el interior y estamos tratando de sofocar el fuego. Tenemos 35 efectivos del personal de bomberos de la Policía. La gente que estaba de guardia más los que se convocaron. Hay personal de bomberos voluntarios de Salto de las Rosas, bomberos voluntarios de Rama Caída y, por supuesto, Vialidad Provincial está trayendo agua junto a Defensa Civil, que también ha mandado los camiones hidrantes para proveer de agua a los camiones de bomberos. Se evacuó la escuela, dos comercios que hay sobre la ruta y una vivienda. Por el momento está circunscripto el incendio. No va a pasar a otro lado, pero hay que apagarlo".

"La recomendación es usar el barbijo si se puede, mientras que se esté cerca del lugar. La calle Sarmiento está cortada en su totalidad y va a continuar cortada. La distancia que hay hasta la empresa desde el cierre perimetral nos da un lugar de trabajo bastante amplio sin tener que preocuparnos por lo que pasa en la calle. Estamos previendo más o menos mañana en la mañana. Va a quedar trabajando todo el personal de bomberos. Sí, sí, estoy en comunicación permanente. Hablé con el director general de la Policía, el cual me ofreció el helicóptero, pero como está circunscrito, lo único que queda es apagarlo. Es innecesario que venga el helicóptero con la tolva y ocuparlo en este incidente", cerró.