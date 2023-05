Un gobernador se anota como candidato a presidente del Frente de Todos

El enojo de Sergio Massa lo lleva a pensar en varias hipótesis. Todas críticas, casi extremas. La última novedad la brindó en la mañana de hoy un importante miembro del equipo de campaña del Frente de Todos, que ya empieza a pensar que sería inevitable la realización de una PASO dentro de la coalición, y que si fuera así, lo mejor sería candidatear al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, como presidente.

Cerca del gobernador no lo niegan. Si bien no creen tener una sucesión a mano cuando todavía no asumieron para el nuevo mandato por el cual fue elegido hace quince días, reconocen que ya han hablado con el ministro de Economía. Cerca de Massa le han hecho ver que "estar en los medios" le servirá al gobernador para su futuro y hasta pueda llegar a tener alguna chance en una “interna entre enanos”, como califican en el Frente de Todos.

Lo que más obsesiona a Massa, tal cual lo dijo en el plenario del viernes en San Fernando, es ver en la placa de TV y en los medios del día siguiente a los precandidatos del Frente de Todos en el cuarto y quinto lugar, detrás de los dos de Juntos por el Cambio y del anárquico libertario Javier Milei. Por más que la suma de los candidatos del oficialismo terminen por encima del libertario, para el líder del Frente Renovador la imagen será “inevitable” luego de las PASO.

Sergio Massa piensa en Gustavo Saenz para las PASO del FDT

Massa está pensando en todo. En su futuro político, y en lo económico. Por eso, reclama orden para lo primero, que sin eso, no podrá acomodar lo otro. Quienes lo vieron y hablaron el fin de semana con él, lo sintieron enojado y de nuevo casi resignado, aunque él mismo siempre supo a dónde se metía.

Desde hoy y hasta el próximo 20 de junio todo es una mesa de operaciones y él está ya trabajando en ese ámbito. Por eso, la presión que metió el fin de semana casi como ultimátum para que no sigan pensando en habilitar a otros candidatos en las primarias del oficialismo.

Todo cambia minuto a minuto. Ahora, se espera el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo 25 de Mayo, que desde que nació el kirchnerismo se transformó, además, en una fecha patria de ese espacio político.

Cada fuente consultada te da una respuesta diferente de lo que puede pasar a fin de semana. “Esto es un caos”, dijo, lacónico, otro que participan de las discusiones que se dan en el seno del massismo.