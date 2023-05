La grave denuncia de Oscar Parrilli contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich por el atentado a Cristina Kirchner

El senador nacional del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli acusó al expresidente Mauricio Macri, a la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich y al diputado Gerardo Milman de "quebrar el pacto democrático" porque, dijo, fueron "parte de la violencia que se instaló el año pasado", y afirmó que "con la Corte son cómplices de la proscripción a Cristina Kirchner".



"Con la vuelta de la democracia en el año '83 había un pacto democrático implícito que decía que la violencia, la proscripción y el fraude no serían mas herramientas de acción política" en la Argentina, afirmó Parrilli.



Y advirtió que "Mauricio Macri, (la exministra de Seguridad y precandidata presidencial opositora) Patricia Bullrich y (el diputado nacional) Gerardo Milman han roto el pacto porque fueron parte de la violencia que se instaló el año pasado y junto con los jueces de la Corte Suprema son cómplices de la proscripción a Cristina Kirchner".



Aludió así al intento de asesinato de la presidenta del Senado, en cuya investigación está involucrado Milman, y al fallo de la causa Vialidad que la condenó a seis años de prisión y a inhabilitación para ejercer cargos públicos.



También afirmó que "comparte la decisión" de la vicepresidenta de no ser candidata en la próximas elecciones: "Lo hizo generosamente e inteligentemente porque había que salir del laberinto que históricamente llevan al Justicialismo a una encerrona con candidatos condenados y proscriptos", sostuvo.



Agregó que en esa lógica la vicepresidenta "vio que con esta Corte Suprema y el devenir de los hechos iban a dejar que avance con su candidatura, luego condenarla y proscribirla para generar caos y división entre los peronistas".



El senador neuquino aseguró que "con Cristina y Néstor (Kirchner) somos parte de una generación que elegimos la militancia como forma de vida; muchos vivimos el exilio interno, la persecución y otros tantos la desaparición y hasta el último día vamos a estar militando políticamente".



En relación con el futuro del Frente de Todos auguró que "nos gustaría lograr que los jóvenes que se incorporaron a la política a partir de Néstor sean los que continúen nuestra labor".



"La satisfacción más grande seria que los jóvenes de 40 o 50 años sean los que continúen el camino y alguno de ellos llegue a presidente", sugirió.



También se refirió al diputado Máximo Kirchner como "alguien que se ganó espacio político propio por su militancia, no por ser 'hijo de'". Añadió que "no descarto que sea presidente en el futuro, no sé si ahora, pero más adelante sí porque es muy preparado y dialoguista a pesar de como se lo ha estigmatizado".



En el mismo sentido destacó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, como "buenos exponentes de esa generación".