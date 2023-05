Beatriz Sarlo no tuvo contemplaciones y le bajó el precio a Javier Milei

La escritora y pensadora argentina Beatriz Sarlo aseguró que el precandidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "repite lo que escucha en la calle", pero -en su criterio- eso no significa que "pueda dirigir" a sus eventuales votantes.

"Un líder como Milei, que repite lo que yo escucho por la calle. Es increíble, pero eso no quiere decir que Milei pueda dirigir a esa gente. Usted va por la calle y para a 15 personas y les dice '¿y los políticos?', responden 'son todos iguales, todos quieren llenarse, a mí no me dan nada'", sostuvo la intelectual.

En ese sentido, continuó: "Milei repite eso, ahora no organiza eso. Suponiendo que eso fuera cierto, que no es cierto, los políticos no son todos iguales; los políticos no roban todos, los políticos algo reparten de lo que tiene el Estado, no voy a hacer una condena a lo Milei de la clase política".

Beatriz Sarlo dio su opinión sobre la figura de Javier Milei.

Para Beatriz Sarlo, los seguidores del economista tienen esa "convicción aún cuando pase un dirigente político con un camión distribuyendo aquello que prometió".

Además, agregó que los perfiles "antipolíticos" existen en todo el mundo, pero advirtió que en la Argentina se ha acentuado de un "modo espectacular, que no existía".

El presidencialista libertario, según indican los sondeos de opinión, superaría el 20 por ciento de los votos en las próximas elecciones PASO, lo que complica tanto al oficialismo como a la alianza opositora de Juntos por el Cambio.