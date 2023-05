Larreta se acerca a Jorge Macri con gestos para su candidatura en la Ciudad

La inauguración del Metrobus del bajo, ponderaciones en reuniones de Gabinete, fotos con proximidad y un reordenamiento a la hora de nombrar candidatos en notas periodísticas. Es el combo de actitudes que empezaron a dejar en claro en el entorno de Horacio Rodríguez Larreta que Jorge Macri tiene muchas posibilidades de ser el candidato único del PRO en la Ciudad. Lo sabe Fernán Quirós, que no dará una pelea frontal y entiende que tal vez su rol sea el de coordinar el gabinete o acompañar a Macri en la gestión.

Lo objetivo es que la interna está generando un tamaño de esquirlas que la campaña de Larreta no necesita en un contexto de crecimiento de la polarización entre Cristina Kirchner y Javier Milei. El jefe de Gobierno no dará por terminada su elección de esa rara mezcla de determinación y consenso, pero no será extremo y lo repite en privado: "Sé que tengo muchas chances de ser presidente y otras tantas de no serlo, pero sé también que ni Javier ni Patricia tienen alguna chance de poder gobernar si ganan", razona en privado.

Ministro y candidato. Jorge Macri más presente en los actos con Larreta.

Jorge Macri representa mucho más que un pedido del ex presidente Mauricio Macri, es quien fundó el PRO en Buenos Aires y dotó de volumen político al gobierno porteño, muy acostumbrado a los técnicos, como Quirós en Salud. Así entonces, el ministro de Gobierno dejó su ambición bonaerense para evitar un conflicto con Diego Santilli dos años atrás, por eso ahora trabaja para que Cristian Ritondo sea el próximo gobernador.

La pelea de fondo es obviamente el liderazgo de Juntos por el Cambio, donde Macri no puede ni pensar en entregar la centralidad que le llevó dos décadas construir, y Larreta con pergaminos de las últimas elecciones sin Macri jugando exige ser quien lidere el proceso venidero una vez sabido que el ex presidente no será de la partida. Un dato, ya hay en la Ciudad armadores de ambos que conjugan nombres a la hora de la carteleria, algo que no pasaba hasta la semana pasada.

La final porteña. Martin Lousteau y Jorge Macri, posibles candidatos

El pedido de que Jorge Macri sea jefe de Gobierno tiene casi tres años, cuando Mauricio especuló con no jugar, pero juró a todos sus íntimos que jamás "entregaría" la ciudad al radicalismo de Daniel Angelici y Martin Lousteau. Así lo sostuvo y lo sigue sosteniendo, por eso la presencia de Jorge Macri asegura la tensión actual y la descompresión inmediata si se resuelve ser el candidato de la unidad. Los números le dan por ahora la razón, en ningún escenario podría perder el PRO una interna con Martín Lousteau, por lo que la gran elección es la que se sabrá en diez días, cuando se anuncie que Jorge Macri es finalmente el candidato de la unidad.