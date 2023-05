En medio de los cruces entre el PJ y Omar De Marchi, otro candidato dijo qué hará con el ítem aula

El precandidato a gobernador de Mendoza, Luis Petri, del Frente Cambia Mendoza, anunció su plan para asegurar “que los chicos terminen la escuela” y para ello que el Gobierno “debe amigarse con los docentes”.

"El abandono escolar en la provincia de Mendoza, signado por un 55% de estudiantes con riesgo de deserción que se concentran en unos 50 colegios secundarios", marcó Petri. “Las injusticias que hemos detectado y que produce el ítem aula que exige que el Estado provincial se amigue con los docentes, socios clave en la educación de nuestros hijos”, agregó.

“La terminalidad educativa tiene que ser una política de Estado. Y para que el milagro educativo se logre en Mendoza necesitamos la colaboración de todos los maestros y docentes de Mendoza”, sostuvo.

“Nuestros adolescentes mendocinos se debaten ante la duda de seguir o dejar la escuela secundaria. Muchos de ellos abandonan sus estudios para salir a trabajar y ayudar a sus familias. En este proceso de asegurar que terminen la escuela secundaria hay que amigarse con los docentes, no se los puede seguir tratando mal”, dijo aludiendo a las diferencias que viene manteniendo el Gobierno de Mendoza con el SUTE.

Remarcó que, “por eso es que tenemos que revisar el ítem aula. No puede ser tomado como un castigo para que el docente tenga que concurrir a la escuela, muchas veces, enfermo para no perder esa parte importante de su remuneración”.

Ligado a la educación y la necesidad de las familias mendocinas que buscan trabajo apuntó: “Nos obsesiona generar trabajo. Pero muchas veces conspiran contra la generación de los trabajos los planes por los que mucha gente se ha acostumbrado y los aleja de la cultura laboral”.

En tanto aseguró que, “uno de los grandes flagelos que hemos tenido tanto en el país como en la provincia ha sido el kirchnerismo. Son una bolsa de gatos que solamente buscan el poder. Debemos decidir si vamos a fomentar el trabajo o a la Argentina planera. Yo le preguntaría a Omar De Marchi qué va a hacer ante esta situación. Con Alfredo Cornejo tenemos diferencias porque he recorrido la provincia y no he ido solamente a los actos oficiales para distintas inauguraciones oficiales del Gobierno de Mendoza”.

“En la Mendoza profunda uno se encuentra con gente con mucha angustia. Que no cree que esta situación se pueda revertir. Por eso nuestro rival básicamente no es Alfredo Cornejo. Es ganarle al desánimo, a la desesperanza y a todos los que nos quieren hacer creer que no se puede gobernar de otra manera. Y sí se puede gobernar de otra forma a Mendoza”, finalizó diciendo al presentar a sus candidatos a intendente de Ciudad y Tupungato.