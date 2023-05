El dato de argentinos sin cloacas que escandaliza a un presidenciable

"La deuda urgente con nuestro pueblo no es una declamación ni un frío número estadístico, porque cuando uno se entera que 4 de 10 argentinos no tienen cloacas, queda claro que esta clase dirigente no sirve", sostuvo Jesús Escobar, el candidato a presidente de Libres del Sur.

"El censo 2022 muestra claramente la difícil realdad que vive nuestro pueblo", señaló y agregó: "El 37,4% de la población no tiene cloacas, hay 6 provincias donde se da la situación que más de la mitad de la población no tiene cloacas (Formosa, Chaco, Córdoba, San Juan, Misiones y Santiago del Estero) en estas dos últimas solo 3 de cada 10 personas cuenta con cloacas”.

"El 41,6% de la población no cuenta con gas de red o electricidad para cocinar", explicó Jesús Escobar y señaló que "en 9 provincias de nuestro país más del 60% de la población no cuenta ni con gas de red ni con electricidad para cocinar (Formosa, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero) en las provincias del noreste con suerte solo una de cada 10 personas tiene electricidad o gas de red para cocinar".

"Necesitamos poner de pie otra Argentina con un Estado de Bienestar. Hay que darle poder al pueblo. Tenemos que terminar con estos gobiernos que solo responden a los intereses de los súper ricos y el Fondo Monetario Internacional”, finalizó el dirigente neuquino de Libres del Sur.