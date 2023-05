Juan Schiaretti confirmó que será candidato en estas elecciones

"Voy a hacer candidato a presidente en las próximas elecciones PASO del mes de agosto". Con estas palabras, este martes el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dio fin a las especulaciones que se venían manejando hace meses y reveló que presentará su candidatura a presidente.

Quiero confirmarle a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en las próximas PASO del mes de agosto. Lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo y que sea la superación de la grieta que tanto daño nos hace. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) May 2, 2023

La confirmación de sus aspiraciones políticas la realizó previo a un acto en la ciudad cordobesa de San Francisco, donde arribó para inaugurar un nuevo edificio ProA y obras de saneamiento cloacal y pavimentación. Y lo hizo acompañando por el intendente de la ciudad de Córdoba Martín Llaryora (ex intendente de San Francisco) y candidato a gobernador por la coalición oficialista Hacemos Juntos por Córdoba.

Las aspiraciones presidenciales de Schiaretti eran un secreto y se venían manejando desde hacía varios meses. Imposibilitado por el Código Electoral provincial para un tercer mandato en la gobernación de Córdoba, el dirigente justicialista había tenido sus últimos discursos públicos un fuerte mensaje dirigido al gobierno nacional, que incluían cuestionamientos a las retenciones, el rechazo al juicio político contra miembros de la Corte Suprema, y hasta inició acciones judiciales contra la Nación para el pago del abultado monto adeudado a la Caja previsional cordobesa.

El gobernador Schiaretti confirmó que se presentará como candidato a presidente en las PASO. Foto: Gobierno de Córdoba.

Ya el pasado 15 de junio pasado, en un plenario de la seccional Capital del PJ, el candidato a gobernador oficialista Martín Llaryora, instó a la militancia a trabajar para que “Juan sea el Presidente del progreso, de la unidad y la institucionalidad”.

Y a pesar de haber tenido reuniones con dirigentes políticos para conformar un espacio “por fuera de la grieta”, Schiaretti no había hablado abiertamente sobre sus aspiraciones políticas sobre una proyección nacional. Hasta este martes.

“Yo quiero confirmarle a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en la próxima paso del mes de agosto, y lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo y que exprese también la superación de esta maldita grieta que tanto daño nos está haciendo a la Argentina”, aseguró el gobernador cordobés ante los periodistas de San Francisco.

En el contacto con la prensa, Schiaretti cuestionó a las alianzas que gobernaron el país en los últimos años, de los que señaló, alimentan la “grieta” que "nos causa tanto daño a los argentinos".

“Lo que buscamos es una Argentina que deje atrás la decadencia y pueda comenzar a solucionar los graves problemas que padece nuestro pueblo. Yo espero que en esta fuerza que estamos creando también puedan participar aquellos que coinciden con nosotros de que la prioridad tiene que ser la producción, el trabajo, abandonar la grieta que es lo que nos impide gobernar como corresponde. Porque lo que precisamos es ser un país normal”, añadió Schiaretti al revelar que se presentará en las elecciones Primarias. Y aseguró que buscará "la renovación del peronismo a nivel nacional”.

Críticas de Schiaretti a Milei

Cabe recordar que hace dos meses en Córdoba, el gobernador se había reunido con sus pares de Santa Fe y Entre Ríos se reunieron en el marco de los 25 años de la Región Centro, buscando integrarlo al espacio que estaba creando. En esa ocasión, los tres mandatarios provinciales se pronunciaron a favor de fortalecer el federalismo y la eliminación “gradual” de las retenciones al sector productivo, como puntos en común para cuestionar a la Nación. Asimismo, tuvo encuentros con el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

En tanto, el jueves, pasado, en el marco de la reunión de la Junta Nacional Ejecutiva del Partido Demócrata Cristiano desarrollada en Buenos Aires, las autoridades del partido aprobaron por unanimidad una resolución en la que lo invitaban a ser precandidato a Presidente de la Nación.

En la reunión, en la que el gobernador Schiaretti habló de su visión del país y de la necesidad de un armado antigrieta y enfatizó en que “no hay por qué entrar en la discusión ideologista que, por un lado, dice que el Estado debe fijar todo, hasta el precio de una golosina, y por otro, que indica que el Estado debe desaparecer, que es lo que expresan los dos polos de la grieta”.

“De esa trampa tiene que salir la Argentina. Esta discusión no se da en otras partes del mundo como se da en este país. En Argentina, algunos dicen tenemos que dolarizar, como si fuera así de simple. Esa es una ´medida milagrera´, yo me pregunto cuántos dólares hacen falta para que no caiga el poder adquisitivo de la gente, Creo que en la situación actual, serían entre 9 mil y 9.500 pesos el valor de la divisa para dolarizar… No hay soluciones milagreras y simplistas", dijo Schiaretti en esa oportunidad, derrumbando la principal promesa de campaña del candidato libertario Javier Milei.

"Este país no puede renunciar a su moneda, lo que tenemos que tener es la actitud que tienen los países a los que les ha ido bien, que han progresado y que han conseguido bajar la pobreza. Así como en nuestros países hermanos: Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia. Todos tienen en común que tienen equilibrio y responsabilidad fiscal. No es un tema ideológico, sino de sentido común.”, expresó.

Más enfático, señaló: “Los argentinos precisan también que seamos un país normal, no el país de los gritos y de los insultos, el país donde al que piensa distinto hay que destruirlo en vez de entender de que es alguien con quien se comparten valores y con quien se puede construir algo superador.”

Por último, en dicho encuentro, aseguró: "Argentina va a dejar atrás tanto tiempo de decadencia y comenzar a crecer y a ser un país normal”.