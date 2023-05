Daniel Orozco rompió el silencio y confesó qué lo hizo irse de Cambia Mendoza

Luego de días de ostracismo el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, finalmente rompió el silencio y habló sobre su decisión de irse de Cambia Mendoza para sumarse como candidato a vicegobernador en La Unión Mendocina que conduce Omar De Marchi. El jefe comunal afirmó que lo sedujo "el trabajo en equipo", admitió que no se sintió contenido en el oficialismo y desmintió a quienes aseguran que el municipio está paralizado por las renuncias de funcionarios.

"El municipio está funcionando al 100%. Pagamos el sueldo el miércoles pasado", expresó en diálogo con Radio Mitre Mendoza en lo que son sus primeras palabras desde que se conociera su decisión. Los problemas internos en Las Heras comenzaron incluso antes, cuando Orozco intentaba ordenar a su equipo para encolumnarse detrás de la precandidatura a intendente de Martín Bustos. Hubo funcionarios como Fabián Tello y Guillermo Bustos que no querían hacerlo y dejaron sus cargos. Pero cuando Orozco dejó Cambia Mendoza, funcionarios radiales, del PRO y de otros partidos renunciaron descontentos con el rumbo que eligió.

"Los cargos están cubiertos hace rato", aclaró y lamentó las "elucubraciones" que han existido en las últimas semanas. "Si hay personas que se van porque no le guste su función, se va porque no le gusta su función, no porque el intendente se lo pide", aclaró.

En la @UnionMendocina somos más. Por eso, decidí sumarme como candidato a Vicegobernador de Mendoza y acompañar a @omardemarchi en este camino. Juntos aportaremos experiencia, conocimiento y mucho impulso. ¡Los tiempos que vienen serán buenos! pic.twitter.com/O6Lzm3fJLC — Daniel Orozco (@mdanielorozco) April 21, 2023

Orozco se mostró convencido de su decisión y sostuvo que en Cambia Mendoza no se sintió "contenido". "Yo dije que quería formar parte del armado y del equipo. No formé parte ni del armado ni del equipo. No nos contuvieron", afirmó.

Entre otras cosas, el intendente pretendía que se lo tratara igual que al resto de los intendentes de Cambia Mendoza. "Yo solo pedía la misma condición que le dieron a otros intendentes de poder elegir a sus candidatos. Nunca me hicieron formar parte del equipo, nunca me sentí contenido", explicó. Entre otras cosas, pretendía que su delfín, Martín Bustos, fuese el único candidato a intendente de Cambia Mendoza, pero no le concedieron ese pedido.

Por otro lado, negó los dichos de Alfredo Cornejo, quien públicamente afirmó que el motivo por el que Orozco se enojó y decidió irse es que quería que su pareja, Janina Ortiz, fuese candidata. "No hay ningún dato escrito ni ninguna declaración que diga que yo pedí que Janina Ortiz tenía que ser candidata", manifestó.

"Yo estoy totalmente seguro que acá vamos a ganar nosotros y que Martín Bustos va a ser el candidato", disparó sin dudarlo y justificó su decisión de sumarse a La Unión Mendocina. "Me sedujo el trabajo en equipo", explicó.

"Yo soy un tipo muy democrático. Yo busco construir sobre las diferencias Tenemos que unirnos, no tenemos que tener grietas", señaló Daniel Orozco sobre el espacio en el que confluyen radicales, peronistas, gansos y referentes del PRO.

Por otro lado, explicó que una de las personas que lo ayudó a tomar la decisión fue el diputado Jorge Difonso. "Yo tenía una excelente comunicación con Jorge Difonso él fue el que motorizó una Mendoza diferente", dijo. "Nosotros tenemos que construir sobre las diferencias. Hay una cosa que yo vi en La Unión Mendocina y para mi fue fundamental para dar este paso es que hay consenso, que te escuchen. La realidad es que acá hay un intendente presente que camina con los vecinos", argumentó.

"Tenemos que aportar nuestro granito de arena para que Mendoza cambie", finalizó Daniel Orozco.