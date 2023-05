Horacio Rodríguez Larreta fue a Santa Fe con promesas sobre las retenciones

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, camina el país y trata de sumar simpatizantes que lo elijan en las urnas. En plena carrera electoral, el precandidato a presidente visitó a la ciudad de Venado Tuerto, donde se mostró junto al intendente, Leonel Chiarella, y afirmó que llevará las retenciones a cero en todas las economías regionales en caso de asumir la presidencia el 10 de diciembre.

Larreta diálogo con la prensa y expresó lo siguiente: “El 10 de diciembre vamos a llevar las retenciones a cero para todas las economías regionales. Se trata de más de 200 alimentos de todo el país que tienen un potencial enorme para generar empleo”.

“El agro, que viene siendo golpeado e insultado por este Gobierno, va a estar mucho mejor y va a ser uno de los motores de crecimiento de la Argentina. Hoy el 70% de las exportaciones del país salen del complejo agroalimenticio”, agregó para luego hablar sobre un acuerdo con la cadena para duplicar exportaciones de alimentos argentinos en seis años.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la provincia de Santa Fe.

Prometió darle un impulso al campo mediante la liberación de trabas, controles y regulaciones. También destacó que hará las obras de infraestructura necesarias, en relación con las rutas y a la hidrovía. Señaló la modernización laboral y dijo que hay que terminar con la industria del juicio, debido a que desalienta la generación de empleo y puede “voltear a una PyMe”.

El precandidato presidencial también se refirió a la situación del sector lechero de la provincia y dijo que “sufre porque este gobierno castiga a los que producen y, además, dice abiertamente que el campo es el enemigo”. Respecto al cepo cambiario, Larreta sostuvo que “hay que salir lo antes posible” y que “cambiaría la modalidad e iría flexibilizando, pero que lo más importante es construir confianza".

En torno a la posibilidad de acuerdos sobre la grieta, afirmó: “No he visto ninguna voluntad de este gobierno de diálogo y acuerdo. Lo único que hacen es echarle la culpa de todo al gobierno de Macri. Ahora, no tengo duda de que para el futuro de la Argentina tenemos que terminar con la violencia, con la agresión, con el insulto como forma de hacer política. Tenemos que pasar a la Argentina de los hechos, de la acción, y para eso se necesitan acuerdos, que no son con todos, pero sí acuerdos para un cambio profundo que saque a la Argentina adelante”.