Cristina se quebró al hablar sobre la salud de su hija, Florencia: "Ella me necesita"

La vicepresidenta Cristina Fernández sostuvo este jueves que su hija Florencia Kirchner, que está "enferma", la necesita y advirtió que si le pasara algo "ella sufriría mucho y podría agravarse su patología".

"El intento de asesinato, en ese sentido, me ha impactado mucho", planteó la Vicepresidenta en entrevista con C5N.

“Máximo es grande, es un hombre, no depende de mí. Pero mi hija sí”, indicó Cristina, visiblemente emocionada.

“Ella me ha dicho ‘no pienses en mí’. Es una extraordinaria mujer que está enferma, que tiene una patología. Ella sí me necesita a mí”, señaló.

Y agregó: “Mi nieta Elena tiene un padre maravilloso, pero mi hija me necesita”

“Si a mí me pasara algo, ella sufriría mucho y podría agravarse su enfermedad. Pensar qué sería de Florencia si no estoy, me afecta”, cerró.