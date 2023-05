El kirchnerismo no da el brazo a torcer y ratifica el acto del 25 de mayo

Cristina Fernández de Kirchner se bajó de la contienda electoral y ratificó que no será candidata a cargo alguno. Su decisión generó un cimbronazo en el Frente de Todos (FdT), principalmente en el ala kirchnerista que llevaba adelante el "operativo clamor". En este contexto y tras el anuncio de la vicepresidenta, su alfil, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, confirmó el acto del 25 de mayo.

“Ahora Cristina tendrá que decirle a toda la militancia cuál es el camino a seguir”, expresó en declaraciones radiales con AM 750.

"La carta de ayer modifica el escenario. Pero lo que yo recibo de los compañeros es que hay el doble de necesidad de movilizarse porque es un ataque al peronismo y a la democracia", expresó Larroque, y destacó la necesidad de que amplios sectores de la sociedad participen del acto que el próximo jueves 25 de mayo se realizará en el centro porteño.

Andrés "Cuervo" Larroque, consideró que, "si hasta ayer había necesidad de hacer una gran movilización", el próximo 25 de mayo, cuando se cumplan 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, "resulta imprescindible".

En otro tramo de la entrevista insistió en la importancia del acto del 25 de mayo, al decir que "si hasta ayer había necesidad de hacer una gran movilización, ahora resulta imprescindible".

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner

Ayer, en un comunicado que difundió en sus redes sociales, la Vicepresidenta ratificó su decisión de que no será postulante en los comicios de este año, al afirmar que no será "mascota del poder por ninguna candidatura", confirmando su decisión de no ser "candidata a nada" anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una "proscripción" en su contra no es hacia una persona sino al "peronismo".

Para Larroque, esta decisión de la Vicepresidenta no es un hecho adoptado "porque sí" sino que se enmarca en el hecho de que "hay una guerra de la oligarquía, del imperio, del poder fáctico contra el peronismo".

"Hasta diciembre podíamos hablar de la proscripción y persecución, hubo también un intento de asesinato. A partir de lo que hizo la Corte la semana pasada, no permitiendo que se vote en dos provincias, estamos en una situación mucho más profunda que no atañe a la máxima referente (del espacio) sino al peronismo en su conjunto", analizó Larroque.

También manifestó en la entrevista que "Cristina plantea que hay un escenario donde el poder avanzó y decidió radicalizar las condiciones de la realidad que debemos enfrentar" y opinó que "lo importante es qué vamos a hacer para torcerle el brazo a este sistema de poder que no tiene un problema con las visiones más combativas del peronismo sino con el peronismo en su conjunto y todas las fuerzas democráticas".

"El peronismo a lo largo de su historia enfrentó la proscripción de diversas maneras, con distintas tácticas. Los escenarios son nuevos. Debemos encontrar una síntesis de conjunto y tenemos que trabajar en eso", indicó y señaló que "las guerras tienen batallas, que se ganan y se pierden, pero lo importante es el resultado final y que esté la voluntad de lucha".

Finalmente, Larroque recalcó que se debe "definir un programa, un instrumento, ver qué sectores de la fuerza política están dispuestos a dar esa pelea y luego ver quiénes son las personas que van a encarnar mejor ese programa" y postuló: "Hay que ser más peronistas y más militantes que nunca, hay que comprometerse. Cristina es la conducción y la referencia".