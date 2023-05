La pulseada que Cambia Mendoza le quiere ganar a Omar De Marchi

Omar De Marchi, actualmente precandidato a gobernador del nuevo frente- La Unión Mendocina-, tiene como una de sus cartas de presentación su gestión en Luján de Cuyo que gobernó desde 1999,aunque de forma interrumpida. Actualmente el intendente es su sobrino Sebastián Bragagnolo, quien parecía que iría por la reelección, sin embargo el elegido el jefe de Gabinete de la comuna Esteban Allasino. Para el frente Cambia Mendoza, ese cambio imprevisto es una oportunidad para competir en la carrera electoral: postula a Natalio Mema, el secretario de Servicios Públicos de la provincia, reconocido por su gestión en temas como el Mendotran. Además se presentan en la competencia 1 precandidato más por Cambia Mendoza; 4 por el Frente Elegí; 2 por el Frente de Izquierda y 2 por el Partido Verde.

A escasos días del cierre de listas para las PASO del 11 de junio próximo, el frente de De Marchi avisó que Bragagnolo no sería el postulante nuevamente, a pesar de que las encuestas lo daban como ganador cómodo. Al respecto hubo muchas especulaciones sobre su decisión- incluso se lo vinculó con desavenencias con De Marchi por haberse ido de Cambia Mendoza- pero el actual jefe comunal aclaró que se trató de una determinación vinculada a su vida familiar y además, en una creencia sobre la renovación de la política. Por eso inmediatamente fue lanzado Allasino quien comenzó a recorrer el departamento como precandidato y tuvo un gran acto con la presencia de toda la dirigencia del frente electoral el viernes pasado. En ese evento se mostró como la continuidad de una forma de gestionar: “Nosotros somos apasionados por mejorarle la vida al vecino, escucharlo y darle soluciones. Así lo hicimos desde el minuto cero con Omar en 2015 y con Sebastián (Bragagnolo) desde 2019”, señaló. En ese sentido, De Marchi justificó la decisión de que Allasino fuera el precandidato: “Luján De Cuyo apostó por el trabajo en equipo y marcamos la diferencia con Sebastián, porque pese a poder reelegirnos, salimos de la zona de confort y dimos paso al equipo. Sabemos la capacidad de trabajo que tienen y que son los indicados para asumir el desafío de seguir llevando adelante la gestión”, expresó. Como en San Martín con el peronista Jorge Omar Giménez, en Luján es el único lugar donde La Unión Mendocina no tiene competencia interna para la categoría intendente.

Desde Cambia Mendoza, con el precandidato a gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza, piensan dar batalla con Mema como postulante con la ilusión de que puede llegar a ganar, teniendo en cuenta que Bragagnolo, que contaba con una alta imagen pública, no es el rival a enfrentar. En ese sentido, el actual secretario de Servicios Públicos de la provincia le dijo a MDZ: “La verdad que Luján de Cuyo es un departamento que ha sido gobernado por Cambia Mendoza en estos años y queremos que siga dentro de ese esquema, porque al departamento le ha ido bien”, explicó. Sin embargo, contó parte de su plan de Gobierno con lo diferencia del proyecto del precandidato de De Marchi. “Gran parte de Luján está hermoseado. Los servicios se prestan con calidad. Pero hay otros sectores que están muy lejos de eso. El Sur del departamento; Carrodilla del Este, Cacheuta, Potrerrillos, ni hablar de El Carrizal… lejos están de recibir la calidad de servicios que tienen otras zonas. Nosotros queremos llevar buenos servicios a todos los distritos. Pero además, agregó: “Luján, además, ha crecido de manera informal. Se hizo una muy buena política con la reubicación del Bajo pero se han sumado asentamientos y el municipio no toma decisiones al respecto. En pleno Chacras de Coria, hay 320 familias en un asentamiento. Lo mismo ocurre en Drumont, en Ugarteche. No hay soluciones y más temprano que tarde eso va a impactar a todo el departamento”, prosiguió.

Además, comparó la gestión radical de Godoy Cruz con la de Luján. “Hay temas en los que tiene que involucrarse el municipio, por ejemplo la Educación. Godoy Cruz tiene 25 CEOS, y Luján sólo 5. Un intendente no puede resolver la situación de pobreza estructural pero sí dar herramientas para solucionar la vida de la gente, como que tengan un jardín que se encargue de los niños para poder salir a trabajar. Lo mismo con el empleo, está la Destilería y a un kilómetro, hay habitantes del departamento que podrían capacitarse ahí, o la Zona Malbec. Hay mucho para aprovechar”, afirmó. Además, sostuvo: “Es muy necesario escuchar a los vecinos, no alcanza con el presupuesto participativo. Nosotros pudimos hacer todo lo que hicimos con el Mendotran oyendo a los usuario, no se puede hacer desde una oficina”, concluyó. En la interna de Cambia Mendoza, Mema deberá competir contra Matías Bertona, quien es el precandidato del aspirante a la gobernación Luis Petri. Los sondeos previos indican que le ganará.

En el frente Elegí las opciones las representan la concejal Paloma Scalco- precandidata del sector del postulante a la goberación Omar Parisi- , Gustavo Palacios- que se presenta en la lista de Alfredo Guevara- , Marcela Tobio – quien va en el listado de Nicolás Guillén- y Andrés Benítez, quien es el postulante de Carmona.También tendrá internas el Frente de Izquierda y los Trabajadores con María Alejandra Vargas (PTS) y Facundo Terraza (PO), al igual que el Partido Verde con Fernando García y Orlando “Pety” Ibaceta.

