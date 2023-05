Juan Manzur confirmó que las elecciones en Tucumán serán el 11 de junio

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, anunció esta noche que las elecciones provinciales se realizarán el domingo 11 de junio y firmó el decreto de llamado a los comicios.

"Se tiene que hacer en el mismo día para todas las categorías. La fecha va a ser el 11 de junio. Todos los tucumanos y tucumanas van a poder concurrir libremente, como siempre lo hacen, a emitir su voto en el cuarto oscuro", indicó Manzur en una conferencia de prensa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

"El motivo de este encuentro tiene que ver con que la Corte levantó la cautelar que había sobre Tucumán para que pueda llevar adelante su votación. Ya no habiendo impedimento legal, tenemos que hacer llamado a nueva fecha para llevar adelante el proceso electoral", aseguró Manzur.

Y agregó: "La fecha va a ser el 11 de junio. Vamos a formalizar la firma que tiene que ver con el llamado de elecciones. Se publica hoy mismo en el Boletín Oficial donde todas las fuerzas políticas quedan debidamente notificadas de la convocatoria de las elecciones".

"La Junta Electoral será notificada de este decreto con la nueva fecha prevista dentro del cronograma y la Junta establecerá el cronograma. La fecha de la elección es un requisito indispensable, estimo yo que todas las fuerzas políticas tendrán que hacer reimpresión de votos porque la fecha es distinta, como tal cual establecen leyes provinciales y nacionales. El costo de eso lo hará cada espacio político. Nosotros también tenemos dificultades, pero son los requisitos legales", sostuvo Manzur.

"Sobre la cautelar, no estamos de acuerdo pero somos respetuosos. Suspender el proceso electoral faltando 3, 4 días nos pareció imprudente. Hoy esto está subsanado y lo único que pedimos es que la Corte de la Nación retire la espada de Damocles para que tucumanos y tucumanas podamos votar", completó el gobernador tucumano.

"Había un impedimento, por eso decliné mi candidatura para que podamos votar. Hay cosas que tendrá que aclarar la Corte. Cinco días antes vino Larreta a Tucumán y delante de ustedes este señor anticipó el fallo de la Corte, entonces no soy yo el que tiene que explicar. Nosotros dimos solución, hay un cronograma en marcha", indicó Manzur.

"Si la Corte entendía que yo era un obstáculo para que los tucumanos voten, yo me corrí. Nadie está atornillado a un cargo, eso no existe. Yo me postulé porque estaba avalado por todas las normas, inclusive por la Corte de Tucumán", cerró el mandatario tucumano.