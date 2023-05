Así reaccionó la oposición a la carta de Cristina Kirchner anunciando que no será candidata

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso fin al "operativo clamor" de la militancia kirchnerista y confirmó a través de una extensa carta que no será candidata a nada en las elecciones que se avecinan.

Desde la oposición varias voces se pronunciaron con duras críticas hacia Cristina Kirchner. Julio Cobos fue uno de los primeros que arremetió contra la vicepresidenta. "Con la confirmación de que Cristina Fernández no será candidata, junto al renunciamiento de Mauricio Macri y Alberto Fernández, se abre una puerta a la necesaria renovación de la política. En este contexto de crisis profunda, ahora se presenta una gran oportunidad para Argentina", sostuvo el diputado nacional por la UCR.

Por su parte, el dirigente radical Mario Negri volvió a cuestionar el "relato" de la "proscripción" que utiliza el kirchnerismo tras la condena de CFK por corrupción. "Una sentencia en primera instancia no inhabilita a que alguien sea candidato. Menem fue senador hasta el día de su fallecimiento porque no tuvo sentencia firme", recordó el diputado nacional radical.

"La 'proscripción' es un relato para tapar la falta de ideas de cómo resolver la propia herencia del Frente de Todos", completó Negri.

Su compañera de cámara, Mariana Zuvic, sembró dudas sobre la ratificación de Cristina: dijo que la vicepresidenta no quiere ser "la mariscal de la derrota" del Frente de Todos.

"Me sorprenden los sorprendidos. Los conozco hace 40 años. Como en 2015, donde tampoco fue candidata, porque sabe que pierden, para no ser 'la mariscal de la derrota' del PJ", expresó Zuvic.

Un tono similar utilizó Maximiliano Ferraro: dijo que la "egolatría" de CFK le impide hacerse cargo de la "derrota" y de la gestión actual del Frente de Todos.

"El 'renunciamiento' de CFK era sabido, no sorprende. Su egolatría no le permite hacerse cargo de una derrota y de su Gobierno que fracasó", indicó el presidente de la Coalición Cívica. Además de cuestionar su "arrogancia" y "frivolidad", señaló el pasaje en el que la vice habló de "solución final" y criticó una "inaceptable banalización" del término.

Su compañero de partido, Juan Manuel López, indicó que Cristina "no tiene nada que ofrecer". "No es candidata porque pierde o porque incluso ganando no tiene nada que ofrecer. Cristina Kirchner aún con causas judiciales pendientes pudo y fue candidata. Ahora condenada no debería poder serlo más, sin embargo puede porque nuestra justicia tarda, pero llega", aseguró el diputado nacional.

Por su parte, la senadora Carolina Losada tildó de "victimización" la nueva jugada de la vicepresidenta, a la que leyó como parte de las maniobras para despegarse de la crisis económica. "Victimización y mentiras para distanciarse del desastre que generaron. SON ESTE GOBIERNO", escribió la precandidata a gobernadora de Santa Fe.