El filoso comentario de Rodolfo Suarez contra las críticas al ítem aula

Durante un acto en Godoy Cruz, el gobernador Rodolfo Suarez cargó contra los precandidatos de la oposición que hacen campaña en contra del ítem aula y los acusó de "no decir nada". "Están hablando pero sin decir nada", aseveró y luego criticó también al intendente Daniel Orozco por el aumento del 123% que determinó para los empleados municipales.

En lo que respecta al ítem aula, Suarez afirmó que no ha escuchado ninguna propuesta superadora. "Dicen 'vamos a revisar' pero para que el debate sea positivo hay que explicar qué proponen. Pero solo escucho frases hechas sin ningún contenido que no tienen sentido", manifestó el jefe del Ejecutivo.

En este sentido, Suarez también se quejó de que falta diálogo con la oposición y puso un ejemplo. "Hemos tratado de tener diálogo con la oposición sobre temas estructurales. Por ejemplo de la reforma institucional. Pero esos debates no hemos podido llevarlos adelante porque cuando pedimos diálogo nos responden no porque no. Eso no es bueno", aseguró Rodolfo Suarez.

Suarez también aprovechó para pegarle a Orozco.

Por último, también le dedicó un párrafo especial al intendente de Las Heras, Daniel Orozco, ys e sumó a las críticas contra el aumento que le dio a los trabajadores municipales. "Cuando se dan aumentos con fines electorales a mi me producen temor respecto a lo que puede pasar después. Recordemos lo que ocurrió con Paco Pérez. Dio aumentos fuera de cualquier previsibilidad y sostenibilidad en el tiempo y se fue sin poder pagar los sueldos", disparó el mandatario en referencia al incremento salarial del 123% dispuesto por Orozco.

"Hay que tener mucho cuidado, ser muy prudentes y nunca llevar políticas electorales con esos efectos en poco tiempo. Las políticas públicas tienen que ver con lo electoral pero hay que ser cuidadosos con estos aumentos", sentenció en referencia al intendente que hasta hace semanas era parte del oficialismo pero que desde su salida se ha convertido en el principal blanco de críticas del oficialismo.