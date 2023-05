Uno de los alfiles de Cristina reveló dónde estará la vicepresidenta el 25 de mayo

El diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, tiene la plena convicción de que Cristina Fernández de Kirchner será la próxima candidata del peronismo de cara a las PASO del 13 de agosto. Y cuando queda poco más de un mes para el cierre de listas, el hombre cercano a la vicepresidenta confirmó que ella estará el 25 de mayo en el acto por la 9 de Julio que organiza La Cámpora para celebrar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.

“¿Cuándo la bella dama va a desairar a una multitud de argentinas y argentinos que se movilizan por ella? Ella va a estar, no tengo dudas. Yo tengo la expectativa de que diga que sí va a ser candidata”, dijo el legislador.

Es por eso que Valdés es uno de los que más impulsa el "operativo clamor" para que Cristina Fernández de Kirchner se decida a jugar en las próximas elecciones. No por nada, suele hacer posteos en las redes como el que hizo el sábado, desde el partido de Tres de Febrero, junto a Juliana Di Tullio, otra de las cercanas a la vicepresidenta.

"Junto a Juliana Di Tullio nos hacemos los rulos. Militamos contra la proscripción de Cristina", fue el tuit del legislador kirchnerista.

Junto a @ditulliojuli nos hacemos los RULOS.



Militamos contra la proscripción de @CFKArgentina



CRISTINA PRESIDENTA

En diálogo con Futurock, Valdés sentenció: "Una candidatura en el Frente de Todos tiene que generar mucha emoción, sorpresa y creo que ella es la que sintetiza todo eso", en clara alusión a la feroz interna que se vive dentro del frente oficialista, el cual se encuentra partido entre los "albertistas" y los "cristinistas".

Sobre eso, y ante una eventual PASO dentro del Frente de Todos, como quiere el presidente Alberto Fernández, Eduardo Valdés declaró que "nadie se imagina hacer unas PASO con Cristina".

De todos modos, y a pesar de sus ganas de que Cristina sea la candidata, Valdés dejó ver su otra preferencia en caso de que CFK decida finalmente no estar encabezando la boleta. "Sergio Massa puede ser un buen candidato. No lo quiero desestimar pero tengo como objetivo a Cristina. Creo que en este momento lo único que no fragmentaría al Frente de Todos es una candidatura de Cristina", dijo.

Para terminar, el diputado arremetió contra la oposición al decir que "están dispuestos a aniquilar todos los derechos y a suprimir el Estado. Nuestro espacio, en cambio, quiere ampliar derechos y tener un Estado más poderoso. Esa es la gran diferencia que tenemos con los libertarios. Y justo esto emerge en los 40 años de democracia, por ahí tiene que ir la pelea".