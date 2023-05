San Juan: los resultados de la "encuesta obligatoria" que define el poder en la provincia

Cerraron las mesas de las elecciones en San Juan y el cúmulo de gente no permite distinguir quién era quién y menos el rol. Pero en el tumulto hay amplia mayoría de fiscales de las decenas de listas que compitieron en las elecciones más extrañas que se recuerden en la provincia y el país. La atención no está puesta en el resultado de los candidatos que pueden resultar electos, es decir 19 intendentes, 36 diputados y concejales; sino en el resultado de la “encuesta obligatoria” que resultó ser la votación para gobernador y vicegobernador, que fueron en las boletas, pero no están habilitados.

Los datos oficiales se esperan recién para luego de las 21 por la complejidad del escrutinio con el neo sistema de lemas. La primera información oficial es que la participación fue baja, como se preveía: menos del 70 por ciento de los empadronados votaron. La elección fue tranquila para los votantes, que fueron de manera casi automática y sin motivación, y agitada para los partidos por lo que tienen en juego. Más para Sergio Uñac y José Luis Gioja. Marcelo Orrego también, de manera expectante porque compite por ser el candidato más votado.

En las estimaciones realizadas por los partidos políticos creen que el resultado de la “encuesta” será según las tendencias previas: Uñac sería el más votado y el lema del PJ también. El problema es cómo plantear el escenario si finalmente el gobernador no va en las listas, si la Corte confirma la tendencia que marcó en la cautelar.

La noticia más relevante fue el volumen; no de votantes sino de candidatos. Más de 6 mil en total, 365 candidatos a intendente para 19 cargos y cuartos oscuros repletos. En Chimbas, el récord nacional: 36 boletas, muchas con nombres repetidos.

Las bolsas negras con los votos, la utilería más usada.

Hubo denuncias por falta de boletas o problemas de control. La tensión habitual que hay se potenció; mucho más entre “parientes” y ex aliados, como corresponde. La pelea interna que tiene enfrentados a Uñac y Gioja se trasladó a cada mesa. “Está muy complicado”, decían resignados en la Junta Electoral. Pero además de la voluntad negativa para colaborar entre ellos, se sumó el caos de una elección anormal: miles y miles de boletas, nombres repetidos, figuras y caprichos.

El gobernador Uñac pone en juego gran parte de su futuro político. Apostó por la pelea por la gobernación y frenar algún salto nacional, sin tener en cuenta el riesgo del freno judicial. Ahora su destino en la provincia depende de la Corte y en la Nación de los pasos que siga. Saben en su entorno que habrá divisorias de aguas y la falta de decisión para blanquear su malestar con el kirchnerismo llega a un punto clave. Los afluentes a seguir son Massa si es candidato, Schiaretti y su intento de aglutinar al antikirchnerismo peronista.