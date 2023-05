Más candidatos que votantes, toneladas de papel y otras perlitas de las elecciones en San Juan

Las elecciones de San Juan tienen muchas particularidades y serán recordadas en la historia. Pero no por algo virtuoso precisamente. Los comicios están llenos de datos de color, conflictos institucionales, peleas políticas y dudas.

Más candidatos que gente

Aunque le pusieron otro nombre, en San Juan volvió a regir la ley de lemas. El Gobierno abolió las PASO y en su lugar habilitó de nuevo el sistema que tuvo en los '90 y que pervirtió el voto. Cada lema (frente) puede llevar infinitos candidatos y todos los votos se suman al más votado. Eso ha hecho que haya más candidatos que gente. En total hay casi 7 mil candidatos contando los postulantes a intendente, diputados y concejales. En Chimbas, por ejemplo, hay 36 candidatos a intendente y por lo tanto 36 boletas en los cuartos oscuros. El volumen de postulantes es mayor que la cantidad de habitantes de muchos departamentos provinciales. Si se sumaran todos los políticos que van en las boletas, podrían formar un departamento que sería más populoso que Calingasta, Iglesia, Ullum y Zonda, por ejemplo. Algunos bromean sobre cómo sería la convivencia en ese hipotético lugar.

El laberinto de boletas en el cuarto oscuro de San Juan

Nombres y solo nombres

Todas las boletas tienen incorporada la categoría de Gobernador. Pero no se elige en esta oportunidad. La Corte Suprema suspendió las elecciones a gobernador y vice, la Junta Electoral provincial ratificó los comicios en otras categorías y por eso hay votación. No hubo tiempo de reimprimir las boletas y por eso en los votos están los candidatos a gobernador, aunque no se eligen. Igual, las mismas figuras están como "logo" en cada parte de la boleta. Las caritas de Uñac y Gioja se repiten por decenas.

La boleta de Gioja, con los nombres repetidos, las caras y el "voto que no vale"

Toneladas de papel

La logística no da abasto para trasladar tanto papel. Hay camionetas colmadas, bolsas de consorcio y cajas con votos de todos los colores para cubrir las más de 30 listas que hay en varios departamentos.

Internas

La pelea interna entre Gioja y Uñac es la más agitada de todas. Aunque van por el mismo "lema", son rivales. Gioja no disimula su bronca contra el gobernador y, sabe, tiene una oportunidad extra si finalmente la Corte anula la candidatura. Según él, habían advertido al mandatario que eso iba a suceder. A primera hora Gioja se quejó nuevamente por algunos problemas. Incluso a él lo cambiaron de lugar de votación.

Demoras

Las elecciones debían comenzar a las 8. Pero formalmente se iniciaron una hora más tarde, salvo excepciones. La logística demoró todo.

Los adultos mayores apoyados en bastones fueron los primeros en votar.

Transporte

En San Juan está aceptado que los partidos políticos movilicen votantes y por eso no se cuestiona ni disimula. Hay cientos de colectivos, camionetas y trafics recorriendo escuelas y sedes partidarias. También autos particulares y remises.