San Juan: elecciones extrañas en tierra de nombres redundantes

Habrá un hecho extraño en San Juan hoy; inédito. Hay elecciones y habrá millones de boletas con nombres redundantes, pero ninguno será ungido luego del escrutinio. Son las figuras rutilantes, pero en unos comicios accidentados desde el punto de vista institucional, no serán electos por la suspensión de la elección en la categoría Gobernador y Vicegobernador que determinó la Corte Suprema.

Como la historia debe ser más intrincada, además hay ley de lemas, por lo que la cantidad de postulantes se cuentan por cientos: hay 365 candidatos a intendentes de las 19 comunas. Esa aberración electoral distorsiona la intención y los sanjuaninos pueden ungir como funcionario a alguien que no quieren y que no saque más votos. Para entenderlo: cada frente presenta múltiples candidatos y todos los votos se suman y van a parar al más votado de ese sector. Todos los votos son “útiles”, pero no necesariamente con la intención de quien lo sufraga.

Además, se eligen los diputados. San Juan es unicameral, pero tiene dos formas de selección. Primero, con diputados por departamento; luego una parte proporcional. Se eligen 19 con el primer método (uno por departamento) y 17 proporcionales.

El resultado será más relevante desde lo político que desde lo institucional. Los votos por cada frente podrían ser sumados para tener una "encuesta obligatoria", con 600 mil casos y saber el peso político de cada frente y, en especial, de cada candidato.

Uñac, la calle de ingreso

La redundancia de nombres alrededor del poder no es novedad en esta provincia, con la curiosa paradoja de ser la cuna de Domingo Faustino Sarmiento que además de haber sido uno de los presidentes más relevantes de la historia fue un intelectual combativo y, desde las letras, pendenciero con los caudillos.

Sergio Uñac es el actual gobernador y también el candidato vetado temporalmente por la Corte Suprema porque hay dudas sobre la legalidad de su candidatura. Sergio Uñac ya fue dos veces gobernador y también una vez vicegobernador con responsabilidades extras: fue quien reemplazó a José Luis Gioja en el “sillón de Sarmiento” mientras estuvo de licencia luego de que se accidentara en un helicóptero y estuviera al borde de la muerte. Uñac se llama también la calle paralela a la Ruta 40 que permite entrar a la provincia con mayor fluidez. Se trata de Joaquín, el padre del gobernador, quien fue intendente de Pocito, igual que el gobernador, y que le dio el primer empleo político. Uñac dice la boleta en todos lados; en la falsa parte de Gobernador y también en la volanta de cada voto, con foto y todo. Pero aún no se sabe si Uñac podrá ser reelecto o candidato.

Su principal rival es su expadrino político y que de repetir sabe mucho. José Luis Gioja fue gobernador luego del proceso de destitución de Avelín y la “fusión” extraña entre el PJ y una parte del Bloquismo, fue reelecto y a pesar de lo que había dicho antes, modificó la Constitución para poder serlo una tercera vez. Sus dos hermanos también estuvieron en cargos relevantes, sobre todo en el Congreso, como legisladores nacionales y siempre liderando las comisiones de minería. Gioja se dio el lujo de crear el nuevo oficialismo y también la oposición, cuando su hermano lo enfrentó. Ahora quiere volver y la Corte le dio un guiño inesperado: sin Uñac, el potencial cambia. La política es una cuestión de familia en San Juan, pero está lejos de ser exclusivo del Gobierno. Marcelo Orrego, el principal opositor externo, aspira a la gobernación y hoy tendrá también su “encuesta influyente”. Fue intendente de Santa Lucía y dejó en custodia de la comuna a su hermano, Juan José Orrego.

Contrastes

San Juan tiene una realidad económica que sobresale por el impacto de la actividad minera, que se sumó a los beneficios que ya tenía de la coparticipación federal y otros recursos. Es relevante en el plano exportador, pero dependiendo del oro. Más relevante en la dinámica interna que genera la exploración. También es incipiente el impacto del turismo y una combinación nueva: el turismo deportivo. La otra industria que parece intangible y donde esta provincia ya es potencia es la energía: en dos años San Juan será exportador neto y es líder en la generación de energías renovables. También en algunos años esperan tener habilitada la fábrica de paneles solares que ya está en construcción.

Uñac pone en juego mucho más que su candidatura, pues como gobernador joven había construido un capital político importante. Como otros dirigentes del PJ, no se animó a dar el salto y rebelarse públicamente contra el kirchnerismo para aspirar a un cargo nacional. Si queda afuera de las boletas “oficiales”, quedará en una encrucijada. El armado político gestado por el cordobés Juan Schiaretti podría ser un lugar para cobijarse, pero el sanjuanino ha demostrado menos euforia por pelearse con el Instituto Patria y Casa Rosada. Gioja sí puede ser la kriptonita que lo motive.

La medida cautelar que aceptó la Corte fue sorprendente por los tiempos, pero no tanto por los argumentos. En San Juan las dudas sobre la candidatura no eran nuevas y también sobre la forma en la que se anularon las PASO. La jueza del juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamantti, ya había advertido a través de sus fallos que las maniobras electorales no eran correctas. La Corte local revirtió su visión. El Gobernador se enfureció por la reacción política y los festejos de algunos dirigentes. Algo de razón tiene. La Corte acusa que hay riesgo institucional en la provincia y en Tucumán por el uso de los instrumentos para "perpetuarse" en el poder. Los que festejaban también tienen algunos hitos para sonrojarse, como la manipulación domiciliaria de todos los dirigentes capitalinos de Juntos por el Cambio para ser electos en Ciudad o Provincia de Buenos Aires; o la capilaridad de los dirigentes políticos en otros poderes.