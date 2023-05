El poder de Nina: la funcionaria de Las Heras que nombra empleados y organiza rondas de oración

En Las Heras, tras la ruptura de Daniel Orozco con la cúpula del radicalismo, las cosas están que arden. Funcionarios que renunciaron, otros que fueron "echados" por el intendente y otros que resisten desde las entrañas mismas del edificio municipal.

Las redes sociales se han transformado en un campo de batalla. De un lado, los "orozquistas" y del otro, los que se alinearon con Fabián "Oso" Tello y Francisco "Pancho" Lo Presti, los dos precandidatos del Frente Cambia Mendoza que pugnarán la interna para intentar arrebatarle la intendencia a Orozco y su precandidato Martín Bustos. Desde los dos (o tres) bandos se acusan constantemente de acciones ilícitas de campaña o de malos manejos dentro de la Municipalidad de Las Heras.

Lo cierto es que, ante este panorama, dentro de la estructura municipal quien sigue ganando poder es la resistida secretaria de Gobierno de la gestión de Daniel Orozco, Janina Ortiz, quien finalmente no fue la elegida para la sucesión y quedó como candidata a legisladora por la Unión Mendocina que comanda Omar De Marchi.

El último organigrama declarado por el municipio muestra a las claras el poder con el que cuenta la actual pareja del intendente. Dentro de la estructura cuenta con 76 cargos repartidos entre subsecretarías, direcciones, subdirecciones, coordinaciones y supervisiones.

Janina Ortiz junto al intendente Daniel Orozco y el precandidato Martín Bustos.

Pero no solo eso, el poder de "Nina" Ortiz llega más allá de su propia secretaría ya que tiene desperdigados "funcionarios" serviles a su gestión dentro de otras secretarías como es el caso de varios puestos dentro de la Secretaría de Obras -que antes era manejada por Francisco Lo Presti, hoy precandidato a intendente por el Frente Cambia Mendoza-.

Dentro de la Secretaría de Gobierno, Ortiz tiene el poder del recurso humano del municipio con la Dirección de Capital Humano, hoy a cargo de Sergio Verón, una de las áreas más importantes ya que se trata del lugar por donde pasa todo el personal de la comuna.

Más allá de eso, llama la atención la supervisión de Pueblos Originarios con la que cuenta el municipio, la cual está a cargo de María Saravia, una integrante de la comunidad boliviana del departamento y que es hija del chamán Esico Saravia, de quien dicen las malas lenguas, es uno de los tantos consejeros espirituales de la funcionaria.

María Saravia sostiene la Wiphala, la bandera de los pueblos originarios.

En la previa de las elecciones que ganó Daniel Orozco en 2015, María Saravia militaba la campaña de Daniel Scioli como presidente. En aquel tiempo, decía "le agradezco mucho al Gobierno que está. No quiero volver al 2001. Hace 10 años no se podía vivir, hoy en día es distinto. Este gobierno tiene capacidad. Yo voto a Scioli y quiero que ustedes también. Scioli va a seguir para adelante y no va a volver a 2001. Tenemos que seguir avanzando. Scioli presidente".

La llegada de María Saravia como supervisora de Pueblos Originarios se dio de la mano de Patricia Rivero, una de las mano derecha de Janina Ortiz dentro del municipio y quien tiene a cargo la dirección de Relaciones con la Comunidad.

Además, "Nina" Ortiz cuenta con el apoyo espiritual de varias mujeres que pertenecen a distintas iglesias evangélicas del departamento y que son manejadas por pastores que cumplen funciones dentro del organigrama lasherino como lo son Carlos Malio (Iglesia Biblia Abierta) y Víctor Festa (Iglesia Remar, donde fue presentado Martín Bustos como candidato), director de Culto y subdirector de Adicciones, respectivamente. Janina Ortiz en su despacho junto a algunas de sus "consejeras" espirituales.

Los viernes, este grupo de mujeres cristianas visitaba a la funcionaria para orar por la gestión de Ortiz al frente de la secretaría de Gobierno municipal.

"Buenos días pastores. Desde este viernes en adelante vamos a estar reuniéndonos con la secretaria de gobierno Janina Ortiz para orar. Esto lo ha solicitado la misma secretaria con el fin de respaldar su gestión en oración. La idea es que cada viernes vengan 4 pastoras a orar y darle palabra de Dios. Les ruego que apoyen en oración para que cada una de estas reuniones sean eficaces y Dios guíe a las pastoras. La reunión es hoy a las 12", era el comunicado que circulaba en los grupos de WhatsApp de la comunidad cristiana.

El organigrama de la Municipalidad de Las Heras