Máximo Kirchner estará en el Congreso del PJ para volver a gritarles por su madre

Cuando a las 12 del mediodía los congresales del Partido Justicialista que preside Máximo Kirchner terminen de ingresar al polideportivo Juan Domingo Perón de Isidro Casanova, seguramente los organizadores se darán cuenta que habrá más de un ausente que prefirió estar haciendo otra cosa antes que “manejar una hora para estar diez minutos”.

Si bien al PJ lo conduce el hijo de los dos presidentes, el Congreso - organismo central para la autorización de las decisiones políticas más trascendentales - está presidido por Fernando Espinoza, anfitrión e intendente de La Matanza.

Lo que surja como resolución servirá para hoja de ruta del Congreso Nacional, que se reunirá el martes próximo. En este caso, el partido lo conduce Alberto Fernández, pero el Congreso lo preside el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

Algunos de los que prefieren pasar de largo por el Congreso decidieron estar haciendo campaña en su distrito. “Hay que hablar mucho más con la gente y mucho menos entre nosotros”, le dijo a MDZ uno que, sin embargo, todavía no decidió si asistirá o no.

Varios no están de tan buen humor como para volver a escuchar el combate contra las “mafias” judiciales y mediáticas cuando la mayoría de ellos no tienen problema en ninguno de los dos ámbitos.

Un dirigente del peronismo bonaerense, funcionario hasta no hace mucho, fue contundente al respecto: “Tenemos las presidencias del Senado, Diputados y la Nación. Toda la estructura del gobierno nacional, somos los dueños de la máquina de hacer billetes y la tara ideológica de este proceso de conducción no nos permite sentarnos a negociar con una parte del otro poder para imponer otras condiciones. Nunca lo vi”.

Cristina y Alberto Fernández, presidente y vice.

Otro consejero partidario, de los importantes, deslizó en una reunión de varios dirigentes: "Ya que la Corte decidió sobre Tucumán y San Juan, podía seguir con otra definición. El máximo tribunal tiene que definir sobre la legalidad o no de la elección virtual que determinó que Máximo Kirchner asumiera en la presidencia del PJ. Fernando Gray, el impulsor del planteo judicial, estaba entusiasmado para que le quitaran la lapicera al hijo de los dos presidentes antes que se definiera el armado de las listas.

En lo formal, los congresales deberán autorizar el sistema de alianza que utilizará el Frente de Todos cuya columna principal es el PJ, los partidos que lo integrarán y la ratificación de las PASO como instrumento para definir candidaturas.

Esta decisión no significa que habrá una, dos o tres listas. En caso de que hubiese una sola, denominada de “unidad", igualmente deberá pasar por las primarias obligatorias. La resolución definitiva, sin embargo, será la del martes próximo en el PJ Nacional.

Tal cual viene sucediendo, los debates no existen. La conducción de Cristina Fernández de Kirchner no es que lo invalide, pero - por lo menos - los inhibe, ya que los que proponen una idea diferente a la que ella o su hijo terminan siendo raleados o corridos de las discusiones más importantes o trascendentales, como estar o no en una lista de candidatos.

En todos los ámbitos se percibe el cambio de los tiempos. La UOM, que representaba la columna vertebral de las 62 organizaciones peronistas, ahora es ultra kirchnerista. En el Congreso Seccional de la UOM La Plata, realizado en Ensenada para que se luzca el intendente ultra K Mario Secco, el orador central terminó siendo el ministro del Interior, Wado De Pedro.

Consultado sobre esta modificación trascendental de los metalúrgicos, un secretario general que estuvo presente junto con Abel Furlán dijo que “una vez que lo corrimos a Antonio Caló, la UOM dejó de ser solo peronista y se transformó en kirchnerista”.

En esta nueva etapa, la UOM no está sola. El mismísimo Luis Barrionuevo, uno de los más críticos de Cristina y Néstor Kirchner desde sus inicios, hoy es uno de los mayores impulsores de la precandidatura presidencial del ministro del Interior.

Tampoco está muy claro que vayan a hacer algo con el deseo de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales y despegarlas de las de los candidatos nacionales. A pesar de ser el máximo organismo partidario, el Congreso no tiene previsto discutir para establecer si es correcta o no la pretensión del gobernador.

En definitiva, todos saben que la mayoría de las cuestiones se deciden en otro lugar. Hasta el propio Sergio Massa, cada vez más del Frente Renovador, se da cuenta de eso.