El Gobierno confirmó que este domingo habrá anuncios: precios, reservas y dólar

El gobierno confirmó este sábado que habrá anuncio de nuevas medidas económicas. Fue tras la reunión que mantuvo durante la tarde Sergio Massa con todo el equipo económico, más el presidente del BCRA, Miguel Pesce y el vice de esa entidad Lisandro Cleri.

La convocatoria a ese encuentro para definir medidas se había hecho el viernes tras el anuncio del Indec del 8,4 % del IPC de abril y la certeza que los números de mayo en materia de precios vienen más complicados aún, sobre todo por el impacto de la escalada en alimentos.

Solo resta confirmar el horario de los anuncios, pero la línea de algunas de la nuevas medidas ya esta fijada. De acuerdo a uno de los funcionarios presentes en la reunión de este sábado por la tarde en Economía, habrá dos ejes centrales con decisiones sobre precios y dólar, reservas y negociación con el FMI.

“No esperes espectacularidad”, confesó uno de los presentes a MDZ, pero si avance claro en intentar recomponer la situación de las reservas del Banco Central y enviar señales muy claras al FMI sobre la intención de cerrar un acuerdo por el adelantamiento de desembolsos cuanto antes.

Se anticipó, entonces, un nuevo plan para agilizar la vigilancia de precios (sin mencionar controles), que vaya más allá de los anuncios que se hicieron en las últimas dos semanas con la extensión de Precios Justos a los comercios barriales. Esta vez se intentará apelar a la ayuda de los grandes centros de comercialización para la negociación de una pausa con los proveedores.

De todas formas, el punto central de las medidas estará en el intento por fortalecer reservas. Así, en materia de dólar, se confirmó también que el Banco Central avanzará con un esquema de negociación con las empresas importadoras para acordar un esquema de prefinanciación que incorpore beneficios impositivos con un sistema que permita incorporar los préstamos a tasas preferenciales, tal como se venía analizando durante toda la semana.

Al mismo tiempo, Sergio Massa quiere acelerar la visita a Washington, pero solo lo hará cuando la negociación este definitivamente encaminada. Es decir, esa reunión en Estados Unidos, al menos este sábado, no tenía fecha fijada y tampoco hay certezas sobre el resultado de las conversaciones.

Las certezas que existen hasta ahora indican que el FMI confirmó esta semana que existen negociaciones para adelantar los desembolsos previstos para este año, única forma de reforzar realmente las reservas del Banco Central frente a la magra liquidación del agro por efecto de la sequía y la incertidumbre frente al año económico.

El adelanto que pide el gobierno incluye U$S 4.100 millones que deberían ingresar el 10 de junio, U$S 3.449 millones previstos para septiembre y U$S 3.449 millones para diciembre. Existe otro monto similar con desembolso previsto para el 2024 pero no hay confirmación que entre también esta negociación por el adelanto.

Frente a eso, aun no hay confirmación de las exigencias que el Fondo le pide a la Argentina y tampoco que este prevista una visita al país de una delegación del organismo. Gita Gopinath, la segunda de Kristalina Georgieva en el FMI, viajará a la región pero no tiene previsto por ahora aterrizar en Argentina.