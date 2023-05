Mariano Recalde: "Este año se termina el ciclo macrista en la Ciudad"

Mariano Recalde lleva un apellido histórico en el peronismo, hijo de Héctor, otrora abogado cegetista y especialista en temas laborales. Es uno de los que encarnan las ideas de Néstor y Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO gobierna hace casi 16 años. Cree que hay un ciclo agotado, sin ideas y con prioridades que no benefician a los porteños, está convencido de que tras haber sumado dos comunas exitosamente en la última elección del sur de la Ciudad y que La Cámpora puede llegar al poder.

Ve entonces Recalde una forma absolutamente gastada del oficialismo porteño, con una interna que lo pondrá a debatir ideas con Ofelia Fernández y José "Pepe" Rosemblat por un lado, y Leandro Santoro y su radicalismo alfonosinista y el apoyo de Juan Manuel Olmos por el otro. Los porteños por ahora le dan la espalda al proyecto progresista que ofrece el kirchnerismo, pero en una charla extensa con MDZ, Recalde explicó por qué y cómo hará, para desembarcar en Uspallata el 10 de diciembre.

- ¿Hay ganas hoy de ganar la Ciudad?

- Sí, hay muchas ganas porque estamos cerrando un ciclo, para mí se está cerrando un ciclo del macrismo en la Ciudad, fueron quince años el diciembre pasado, van a ser 16 años en cuatro mandatos. Es un ciclo como para hacer un balance y elegir algo nuevo, algo nuevo que venga a hacer lo que el macrismo no hizo, no va a hacer o no le interesa.

- ¿En qué arista del agotamiento macrista lo veo más tangible?

- En Educación. Se llenaron la boca hablando de que la educación era lo más importante pero cuando uno analiza estos cuatro mandatos, el presupuesto de Educación, que es donde uno define prioridades, bajó ostensiblemente, hoy faltan vacantes. Después de seis años con plata en la Ciudad de Buenos Aires, faltan vacantes en la escuela, se caen techos y el negociado de las viandas ya fue denunciado varias veces.



- ¿Cuál es el diagnóstico de la Ciudad en Educación?

- Al año pasado reunimos a los equipos técnicos de 15 comisiones para analizar los 15 años macrismo. Cada comisión analizaba un tema. En Educación el resultado fue que después de 15 años la matrícula privada le gana hoy a la matrícula pública. A gente que, aunque no le sobre el mango, prefiere apostar a un colegio en una parroquia, en un barrio. No le queda otra que pagarse una escuela privada porque no hay una vacante, porque hay una mala educación pública en la Ciudad de Buenos Aires.

- ¿Qué pensas en materia de Transporte?

- Yo me acuerdo que Macri ganó con una promesa que era fenomenal, que iba a hacer diez kilómetros de subte por año. Pasaron 15 años, hoy deberíamos tener una red extensa, la red de subte de Madrid o Londres, poder llegar a a toda la ciudad, que era la idea. La verdad es que no se invirtió en transporte. Lo mismo pasó con vivienda, parece que están preocupados por la vivienda y los alquileres, pero lo cierto es que después de seis años en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la misma cantidad de habitantes, pero hay más gente viviendo en las villas, hay menos gente que es propietaria de su casa y más que alquila. ¿Se derrumbaron edificios? No, es una política que promovió la desigualdad y la expulsión de la ciudad. La verdad que fue un fracaso, la ciudad está peor en ese sentido.



- ¿Qué diferencias hay entre una zona y otra?

- Cuando uno analiza la estadística de la ciudad, el promedio es bastante bueno, cuando la desagrega, la mortalidad infantil en algunos barrios del sur de la ciudad es impresionante. La mortalidad infantil es la peor en la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos los niveles de madre infantil más altos de la Argentina y la esperanza de vida en el sur de la ciudad diez años menor que en el norte.



- ¿Por qué entonces el voto porteño les es esquivo?

- Nos quieren hacer creer y bajar la autoestima, que el peronismo nunca va a ganar la Ciudad. Ganamos una parte de la ciudad sur, la comuna cuatro y ocho, que son dos comunas grandes e importantes. Este año la vamos a volver a ganar y esperamos seguir creciendo y ojalá que nos matemos en un balotaje.



- ¿Qué es hacer kirchnerismo en la ciudad capital, que se supone la ciudad más pujante, más rica de la Argentina?

- Es invertir en educación, hablar de meritocracia y de igualdad de oportunidades.



- Y con respecto a la jornada laboral, ¿dónde estás parado?

- Mientras la derecha propone volver a un pasado de explotación sin límites, nosotros proponemos mejores condiciones laborales y más derechos, creemos que es hora de reducir la jornada laboral: pasar de 48 a 36 horas semanales, con el objetivo de promover la semana laboral de cuatro días. Esta reducción, que se está implementando con éxito en varios países, ha demostrado que incrementa la productividad, disminuye costos empresarios y accidentes laborales y permite una mejor distribución del empleo, así como una mejor conciliación entre la vida personal y laboral.

- Me pongo en abogado del diablo. La Cuidad tiene que educar y curar a los bonaerenses, por eso es más difícil... ¿Verdadero o falso?

- Falso. Es cierto que hay bonaerenses que vienen a estudiar, a atenderse en los hospitales, pero vienen a generar riqueza y a generar recursos y recaudación en la Ciudad de Buenos Aires. Falsamente, en ocho años no construyeron un hospital en Buenos Aires. Además, varios de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires son nacionales. ¿Qué obra importante recordás que se hizo en la Ciudad Buenos Aires estos 15 años?



- La obra del paseo del bajo.

- Bueno, sí, la pagó Nación.



- La obra de "no se inunda más", que gritaba Macri.

- Está muy bien. No le empezó Macri. Ahora el mundo está yendo en sentido inverso, en lugar de entubar los ríos, están empezando a abrirlos nuevamente.



- ¿Cómo será la interna?

- Voy a tratar de encontrar la regla que venimos trabajando hace muchos años: en unidad, con muchas coincidencias de trabajo sobre los 15 años de macrismo. Hicimos y presentamos un trabajo todos juntos. Cuando sea la la época de cierre de listas empiezan a aparecer las cuestiones personales, que eso puede tener algún matiz. Pero venimos trabajando en términos políticos en la Legislatura, en la Cámara de Diputados, salvo con la votación del FMI, que ahí votamos distinto de hecho. Me parece que es sano, representa algo bueno y va construyendo cada vez más amplitud al Frente de Todos en la ciudad, con la perspectiva de que en algún momento, no hay fuerza política invencible.



- ¿Por qué la Ciudad eligió un partido de centro derecha o derecha después de una gestión progresista como la de Aníbal Ibarra?

- La Ciudad de Buenos Aires es mayoritariamente progresista, cree en los derechos humanos, cree en educación pública, cree en empresas del Estado, le molesta la desigualdad, le hace ruido ver tanta gente durmiendo en la calle. Falta mucha inversión en el sur desde ahí un descuido absoluto.



- A Cristina en campaña... ¿La mostrás o la escondés?

- Mostrarla, siempre.



- A pesar de la imagen negativa.

- Tiene mejor imagen que Macri.



- ¿Vos creés que él se bajó porque no medía?

- Creo que sí.