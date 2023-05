La sorpresiva comparación que Javier Milei hizo entre el peso y el excremento

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, reaccionó al 8,4% de inflación mensual y 108,8% de interanual, que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

"Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento. Defender el peso es defender la estafa de la política", expresó el precandidato liberal.

El economista liberal previamente le dedicó un mensaje al presidente Alberto Fernández: "Si querés te hago llegar un ejemplar así dejás de decir semejantes burradas... a tus socios de Juntos por el Kargo también les vendría bien leerlo, aunque los adoquines, radichetas y lilitos son incorregibles. BASTA DE INFLACIÓN".