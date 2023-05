Federico Ugo: "Conozco más los barrios de Tigre que Julio Zamora y Malena Galmarini"

Federico Ugo se posiciona en una tercera posición dentro de la interna del Frente de Todos en el Partido de Tigre. Es subsecretario de Economía Popular de la provincia de Buenos Aires y forma parte del Movimiento Evita. Habla de una economía integradora y una salud que llegue a las zonas marginales.

Aclara que conoce más el barrio que el intendente, Julio Zamora, la titular de AYSA, Malena Galmarini, aunque no le gusta criticar al resto. Considera que se debe dar un salto en seguridad, salud y economía colectiva. Afirma que uno de los principales problemas es el estancamiento de los trabajadores estatales.

Señala la angustia de la gente de los barrios respecto a la inflación y destaca que quiere sembrarles esperanza. Se abraza del trabajo como método de gestión. Considera que se deben armar buenos equipos y empujar mucho. Busca innovación dentro de un oficialismo cargado.

- Buenas tardes, Federico. Quiero arrancar con una pregunta que hago recurrentemente. ¿Cómo te presentarías ante un público que no te conoce?

- Soy un tigrense que tiene ganas de mejorar las cosas. Soy un vecino adoptado de Tigre, no nací allá pero hace más de 20 años que vivo ahí. Me gusta laburar. Desde que arranqué en la política, laburé siempre. Al principio, fue con la militancia. Luego pasé por distintas gestiones municipales y provinciales. Lo que aprendí es que el 80% es arremangarse y resolver. Lo hago permanente desde afuera como militante y desde adentro en la función pública.



- Estás en una tercera posición de una disputa medio complicada entre el actual intendente de Tigre, Julio Zamora, y la titular de AYSA, Malena Galmarini. Los tres quieren encabezar la candidatura del Frente de Todos en Tigre. ¿De dónde viene esa predisposición para meterse ahí en el medio?

- Viene de lo que le falta a Tigre. Hay mucho panorama crecer. Viene bien, no me gusta hablar mal de nadie. Está bien pero da para pegar un salto. Se ha desarrollado urbanísticamente y en el turismo. Tiene un parque logístico, industrial y hay un comercio pero viene en un proceso de achanchamiento y pierde el crecimiento. Tiene que construir un equilibrio.

- Es decir que no criticás tanto como Malena Galmarini a la gestión oficial. ¿Creés que está bien pero que hay que mejorar un poco más?

- Sí. No me gusta criticar en primer lugar porque lo que aprendí es que, cuando nos pegamos entre políticos, resolvemos menos problemas. Además dentro del Frente de Todos. Prefiero presentarme como una tercera opción. Tengo un camino recorrido que quizá esa es mi segunda cuestión a favor. Los 20 años de militancia me dieron mucho territorio. Trabajamos mucho en donde falta desarrollar y hacemos gestión sin ser Gobierno.

Tenemos obras y tareas sociales. También desarrollamos el tema de la salud que los vecinos te piden mucho. Trabajamos el sector de la educación. Hay una tarea dentro de los municipios que es importante desarrollar que es el jardín inicial. Hay una tarea donde debemos progresar. Después, hay que mejorar la seguridad. Venimos dialogando mucho con los comerciantes. En Tigre, se perdió la presencia física de policías. Tenés patrulleros y cámaras pero no están en las esquinas.



- ¿Los comerciantes se quejan de la tasa alta de robo?

- Hay mucho planteo de eso. De una inseguridad menor porque no hay delitos graves pero hay una intranquilidad para desarrollar la vida comercial del distrito. Ahí es donde creemos que Tigre, teniendo un buen presupuesto, podemos invertir en horas extras para que la policía se ubique en los centros comerciales.



- Tenés recorrido estructural, venís del Movimiento Evita, ¿qué se ve en los barrios?

- Hay una situación contradictoria. Hay angustia en algunos casos enojo porque no se llega a fin de mes. Más si hacen changas, si no tenés un ingreso estable. La angustia es de la incertidumbre de no llegar por la inflación y eso no te permite ver el futuro. Por otro lado, hay una esperanza, la gente no baja los brazos y sigue para adelante. Siguen reclamando. Hacen falta que la política escuche. Hay que recorrer, escuchar y plantear propuestas en base a las necesidades de los vecinos.



- No hay soluciones mágicas.

- Exacto. Se resuelve laburando. El 80% de los problemas de un distrito se resuelven laburando mucho, armando buenos equipos y haciendo que ninguna persona de la planta municipal se achanche. Permanentemente hay que estar activo. Hay un problema 20% estructural que tiene que ver con políticas provinciales e inversiones de largo plazo. Hay un 80% que tiene que ver con servicios, inversión directa, estar atento a lo que tu comunidad demanda y generar participación.

Uno de los candidatos del Frente de Todos en Tigre, Federico Ugo.

- Hablaste de la gestión municipal achanchada, ¿te referís a los ñoquis estatales?

- Sí pero en una parte. No debería haber en ningún lado. Los municipales bajo mi mandato tendrían todo el tiempo una tarea. Cristina también habla de los funcionarios que no funcionan. A mí me gusta hablar de los funcionarios que están mucho tiempo en el mismo lugar. Terminan creyendo que hacen todo bien y no crecen. Tigre debe innovar. Podríamos desarrollar una agenda ambiental con los recursos naturales que hay.



- ¿Qué le dirías al tigrense que no llega a fin de mes con la inflación?

- Queremos cambiar la lógica de como hay que gobernar una ciudad como Tigre. Hay cosas que no vamos a poder resolver de un día para el otro pero tampoco las vamos a resolver si no estamos presentes. En los gobiernos municipales, se gobierna muy cerca de las avenidas y cuanto más te alejas desaparece el Estado en todas sus formas. Nuestra lógica de gobernar va a ser desde atrás, trabajando fuerte en el barrio. De esa manera, vamos a estar cerca de tus problemas e intentar crecer todos los días. Laburando y sin recetas mágicas. Arrancar de atrás, tener el centro de salud bien atrás junto con la delegación municipal. Hay que caminar hacia adelante con el último de la fila.



- En ese sentido, hablás de una economía popular, ¿cómo se alcanza eso?

- Ahí tenemos una propuesta a trabajar porque Tigre no escapa a la provincia en ese sentido. Hay alrededor del 35% de las familias tigrenses vinculadas a la economía popular. Tiene que haber una política de regulación pero con integración. Puedo ver cómo registro a los feriantes y les doy una normativa. Cómo arreglo a los talleres familiares. Si voy con las de la ley, los tengo que dejar afuera. Corto la producción y la economía. Hay que poner reglas pero permitirles laburar. Como municipio construiría con cualquier partido que haya en Nación.

- Tu slogan es "viví mejor", ¿considerás que es en conjunto, bajo cualquier bandera?

- Creo en el diálogo y soy muy respetuoso. Siendo concejal he dialogado mucho. Estamos haciendo reuniones todas las semanas con los distintos sectores. No es casual que hoy propongamos gobernar Tigre. Hicimos grandes avances para abarcar salud. Lo que falta ahí es la promoción con equipo territorial, nosotros venimos capacitando 90 promotores de salud. Se forman en el hospital y se desarrollan en el diario. Lo que hacen, por ejemplo, es promover la vacunación en los barrios. Eso lo hacemos desde afuera del Gobierno.



- Ahora te llevo de vuelta para la interna oficialista. Quiero que me digas qué te diferencia de Zamora y Galmarini.

- Mi origen. Vengo de una construcción social, hace 15 años soy parte del Movimiento Evita. La construcción ha sido de abajo hacia arriba. Crecí en el barrio y comprendí los temas de la economía popular; ya no son temas de asistencia.



- ¿Conocés más el barrio que Galmarini y Zamora, entonces?

- Con humildad podría decir que sí. Hay que estar permanentemente. Todos los días tengo los pies puestos en ese proyecto colectivo. Te ordena constantemente. Después no sé, ni Malena ni Julio son malas personas. Están con otras ideas. Hay que renovar las ideas y hay que ofrecer las ganas de gobernar.



- Hablaste del marido de Malena Galmarini, Sergio Massa. ¿Qué te genera si te lo nombro?

- Lo mismo. Me parece alguien respetable. He tenido discusiones, me tocó enfrentarlo en el 2013 cuando rompe con el Frente Para la Victoria. Rompe con Cristina y arma el Frente Renovador. Tuvimos una charla y le dijimos que no lo íbamos a acompañar desde el Gobierno municipal. Lo que hay que valorar de él es que es un trabajador incansable. Después se puede equivocar o no. Como todos.



- ¿Cómo te toca desde el Movimiento Evita el acuerdo con el FMI?

- Está renegociando. La realidad lo está llevando a variar ese acuerdo. El FMI no nos puede condicionar. El proyecto que venga tiene que animarse a pararse con fortaleza y que la coyuntura no lo lleve a ceder.



- Encarando el final, te quiero llevar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué me podés decir de ella?

- El otro día estuve en el Teatro Argentino de La Plata. Creo que mantiene la vigencia como líder. Cuando ella habla, todos opinamos. Eso significa que mantiene su fortaleza de altura. Tiene mucho recorrido y no quedó al costado del camino. El gran desafío de ella como líder es construir el puente generacional para que otros lleguen. En nuestro espacio, igualmente, debe haber PASO. Los candidatos a dedo no sirven, desmotivan. Podemos equivocarnos pero no podemos hacer las cosas de mala fe.



- A modo de cierre, te voy a hacer un Ping Pong opositor.

- Dale.



- Patricia Bullrich.

- Una persona sin proyecto.



- Javier Milei.

- La peluca de Menem y los ojos de Cavallo.



- Mauricio Macri.

- Un líder de un proyecto fracasado.