A días de la marcha por Cristina Kirchner, Sergio Massa no solo advierte a Alberto Fernández

Esta semana se conocieron varias decisiones y actitudes que ponen en evidencia que el Frente de Todos empieza a entornarse, nuevamente, sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tendrá su propio operativo clamor el próximo 25 de mayo para que se deje de autopercibir como proscripta.

En su discurso "no nos entra un quilombo más", Sergio Massa venía de anoticiarse del mal humor que le generó a Jorge Ferraresi, el actual intendente de Avellaneda, por no contar con fondos para generar obras en la intervenida Edesur, la empresa de distribución de energía eléctrica de la región Sur y Oeste del AMBA, que incluye Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Ferraresi, vicepresidente del Instituto Patria, había sido designado hace cuarenta días al frente del gerenciamiento de la empresa concesionada de electricidad y habían anunciado una serie de inversiones que llegarían a través de un fidecomiso que aún no se concretó. Las autoridades del Ministerio de Economía habían resuelto intervenir Edesur tras los reiterados cortes de electricidad que se produjeron en el verano y que dejaron sin suministro por más de una semana a miles de usuarios.

A pesar de haber reconocido que "Massa nos salvó de habernos ido en helicóptero", rememorando los momentos en que asumió en Economía en reemplazo de Silvina Batakis, la relación entre los dos hombres de mucho carácter se rompió, o al menos, no será la misma por un tiempo.

"Vos sabés que Jorge es un tipo de pocas pulgas", comentó un funcionario que lo conoce muy bien. Quizás por eso, al día siguiente que se filtró su salida de la intervención, el jefe comunal de Avellaneda recibió en su distrito al ultrarival de Massa, Daniel Scioli, otro aspirante a la Presidencia de la Nación, con o sin PASO.

El "dejémosnos de joder con las internas", ya expresado a los gritos en cada actividad que Massa protagoniza, viene precedido por la advertencia de su esposa, Malena Galmarini, quien expresó lo que todos piensan. "El día que se vaya Sergio, el Gobierno se cae". Nadie sabe cuánto falta para esto.

En las últimas horas creció la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner termine decidiendo ser candidata presidencial ante la "imponencia" del operativo que organizará La Mesa de Ensenada. El próximo miércoles, en la sede de SMATA, se juntarán Mario Secco, Fernando Espinoza, Verónica Magario y referentes alineados con el Instituto Patria como Leopoldo Moreau, Martín Sabbatella, Adrián Grana, Andrés "Cuervo" Larroque y Pablo Zurro para la organización del acto en el que no aseguran que esté presente la vicepresidenta pero que sí "tomarán lista" para saber quien adhiere o no a este pedido.

Si bien se las considera una "minoría intensa", nadie querrá quedar en "off side" por no ir. Por eso, habrá intendentes aportando personas. Los organizadores piensan llenar la 9 de Julio con una multitud que se asimile a las manifestaciones del inicio de la democracia.

¿Massa puede ser acompañado hasta ahora para luego ser traicionado? Es la pregunta que ya se empiezan a realizar en varias reuniones que mezclan funcionarios, amigos y allegados no solo del ministro. "Si él nos llevó hasta la raya en 2013", se escuchó advertir a alguien que no se olvida del freno que le impuso al proyecto de Cristina Eterna cuando armó el Frente Renovador. Ya no pocos dudan de su precandidatura presidencial, advertidos de todo lo expuesto.

Por supuesto que nada de esto se discutirá mañana. Como lo dijo un colaborador directo de uno de los organizadores del Congreso del Partido Justicialista que se realizará este sábado en La Matanza, "se discutirá sobre el conflicto en Rusia, la posible invasión de China a Taiwán y no mucho más".

Más preciso, alertó que "Máximo Kirchner continuará con el tema de las mafias, la proscripción y hablará de eso. ¿Debate? ¿Qué debate?", se preguntó la misma fuente de manera irónica. "Ellos lo que no dominan, lo intentan matar. No compiten para conducir, sino para someter", consideró uno de los que estará en La Matanza.

Sin embargo, algunos sectores prometen que pedirán la palabra. En el anterior congreso partidario, en Mar del Plata, el dirigente local, Rodolfo Manino Iriart pidió públicamente las PASO, criticó la conducción de Máximo Kirchner y al querer acallarlo casi se produce una ficción que podría pasar a mayores. ¿Querrá el hijo de los dos presidentes insistir con la lista única para la Presidencia?

Mientras tanto, Axel Kicillof, que se muestra muy dispuesto, en el discurso, a desdoblar las elecciones provinciales, también provoca, en silencio, contra las políticas económicas del ministro Massa. Ya lo había advertido hace algunos meses, cuando consultado respondió: "Hay algunas cosas que haría diferente". Esa mirada, ahora, es mucho más aguda, y el oído de la máxima decisora lo sabe.