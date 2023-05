La fuerte confesión de Martín Lousteau tras la chicana de Cristina Kirchner en el Senado

Tras la chicana de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al recordarle que fue el autor de la controversial y fallida resolución 125 de retenciones móviles del año 2008, el senador nacional de la UCR Martín Lousteau aseguró que ella "no se hace cargo de las medidas que tomó cuando era presidenta".

"A mí lo que me asombra es el nivel de cinismo creciente de la vicepresidenta", dijo el exministro de Economía en declaraciones televisivas, a 15 años de aquella polémica medida que el Gobierno kirchnerista intentó implementar por decreto y al dar cuenta de su rechazo se envió al Congreso, donde tras un arduo debate terminó naufragando con el recordado voto desempate "no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos.

Para el líder de Evolución, Cristina Kirchner "no se hace cargo de las medidas que tomó cuando era presidenta", y más aún no se hace cargo de nada de su pasado, ni de este Gobierno... de nada".

Sobre su evaluación de la resolución 125, admitió fue un error suyo impulsarla. "Yo me equivoqué. Pensé en su momento que iba a poder moderar el daño que iban a hacer (Guillermo) Moreno y ella. Cuando me di cuenta de que era imposible torcer el rumbo y que ese gobierno iba a tomar peores decisiones y no pude ni siquiera tener una charla seria para convencerla del plan antiinflacionario que en ese momento quería presentar nosotros, tendría que haber renunciado antes", señaló.

Es gravísimo el nivel de cinismo de CFK. No se hace cargo de nada, ni de las medidas que tomó cuando era presidenta ni de este gobierno. Yo me equivoqué. Traté de frenarla a ella y a Moreno. Me tendría que haber ido antes. pic.twitter.com/xlr3HfcQzA — Martín Lousteau (@GugaLusto) May 11, 2023

"La inflación es galopante, el déficit fiscal sigue, hay tasas estratosféricas para tomar deuda, sube la pobreza, mendigan dólares", recitó el radical.

Y siguió con su embate contra la vicepresidenta, a quien acusó de "no hacerse cargo de (Julio) De Vido, de Lázaro Báez, de Alberto (Fernández)... de nada".

De esta manera, Lousteau salió al cruce de Cristina Kirchner, quien lo había dejado mal parado con una filosa chicana durante el inicio de la sesión informativa del Senado, en la que participó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

El episodio se produjo al momento de izar la bandera, cuando Lousteau planteó que no se había conseguido quórum. En respuesta, la vicepresidenta le contestó: "Ya debería haber aprendido que no se necesita quórum para una sesión informativa".

"Deberían aprender de economía", retrucó el líder de Evolución, a lo que la titular de la Cámara Alta respondió: "Me enseñaste vos con la 125".

El momento fue captado por un video que rápidamente corrió por las redes sociales y recordó a la discusión que en 2008 marcó uno de los tiempos más difíciles de la gestión de Cristina Kirchner, enfrentando a su Gobierno con las entidades del campo que protestaron con un impactante y extenso lockout patronal.

Consultado sobre el entredicho, Lousteau indicó que "fue uno de los muchos cruces" que tiene con la titular del Senado. "Permanentemente tenemos cruces, fuertes", comentó el economista.