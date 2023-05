La fuerte amenaza de un intendente K contra la Corte Suprema

Continúan los ecos del fallo de la Corte Suprema. En este marco, el intendente kirchnerista de Ensenada, Mario Secco, lanzó una fuerte amenaza contra el máximo tribunal en caso de que quisieran avanzar en la misma línea contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Se trata de una mamarrachada, una decisión política que no tiene nada que ver con la Justicia. Sería el final de ellos. Vamos a suponer que el 25 de mayo Cristina sube al escenario, dice que va a ser candidata y al otro día la condenan, es la gota que rebasa el vaso”, manifestó en declaraciones radiales Futuröck.

“Si a Cristina le quieren hacer lo mismo que a Lula, vuelan todos en pedacitos”, añadió.

Operativo clamor: la fuerte defensa de Mario Secco

“Cristina está condenada a pesar de que es inocente, eso tiene que estar claro. Todos los jueces que participan del partido judicial la sacaron del juego porque no la pueden dominar. Ella tiene una fortaleza tremenda y mucho temperamento”, expresó el intendente K.

En esta línea, pese a que CFK descartó su candidatura, defendió que es la mejor alternativa. “Cualquier candidato del Frente de Todos no llega a los 10 puntos y Cristina tiene más de 30. Cuando llegan las elecciones no podés ir con uno que sea buena persona, buen militante, pero no llena el vaso, porque entramos atrás de la ambulancia”.

“Cristina es la esperanza para el pueblo y el terror para los imperios económicos, los medios y los banqueros. Ella es la única que tiene capacidad y coraje para hacer lo que tiene que hacer. De darle la tranquilidad al pueblo argentino, de llegar a fin de mes, de tener la heladera llena, no como ahora”, añadió Secco.