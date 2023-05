A un mes de las PASO, las peleas que complican a los frentes

Peleas hacia fuera y hacia dentro. La carrera electoral hacia las elecciones PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) del 11 de junio empezó belicosa: Omar De Marchi, dio el salto a La Unión Mendocina, un nuevo frente electoral y evitó competir como precandidato a gobernador por el PRO dentro de Cambia Mendoza. Esta decisión que los altos dirigentes radicales veían venir trajo muchísimas fricciones y reconfiguró las alianzas electorales porque De Marchi no fue el único que se fue del oficialismo, Lo había hecho un mes antes el diputado provincial y referente de Unión Pppular, Jorge Difonso y casi sobre el cierre de listas, pegó el portazo el intendente radical de Las Heras, Daniel Orozco,quien ahora es ell precandidato a vicegobernador de De Marchi, lo que dejó bociaquierto a más de uno. Pero más allá de las pelea entre frentes también habrá en este mes profundas movidas al interior de cada alianza, incluida el Frente Elegí, que encabeza el PJ.

En la tradicional fiesta de la Ganadería que se hace todos los años en General Alvear, se produjo una situación inusual. De Marchi y el precandidato del partido Verde, Mario Vadillo discutieron a viva voz. Se acusaron, pero detrás de las palabras- de las que luego pidieron disculpas públicas- hay una pelea de fondo: La Unión Mendocina apuntaba a la inclusión de los verdes dentro de su alianza, algo que finalmente no ocurrió. De hecho ambos dirigentes, tuvieron diálogo durante los últimos meses y en el entorno de De Marchi creen que la decisión de no haberse sumado, implica jugar a favor del oficialista Cambia Mendoza, a quien le conviene electoralmente que el voto opositor se divida y no vaya directamente a un frente en particular. Como este tipo de hechos, que generó malestar en la dirigencia política, todo parece indicar que no volverá a haber en este mes, pero sí muchos focos de conflictos.

Uno de ellos, claramente será Las Heras. Orozco se pasó de frente y se llevó con él a su precandidato a intendente, el presidente del Concejo Deliberante Martín Bustos y logró que su novia, la secretaria de Gobierno municipal Janina Ortiz fuera en la lista de precandidatos a diputados provinciales por el primer distrito en el segundo lugar, es decir en un lugar entrable algo que la dirigencia radical de Cambia Mendoza le había vetado. Pero por Cambia Mendoza se presentan tres precandidatos para la sucesión en Las Heras, dos de los cuales son exsecretarios de Orozco y van en la lista del aspirante por la gobernación Alfredo Cornejo. Se trata del ex secretario de Obras Públicas Francisco Pancho Lo Presti y el exsecretario general de la intendencia Fabián Tello. Hasta horas antes de que Orozco anunciara que se iba a La Unión Mendocina, referentes radicales negociaban que se bajara Tello. Pero Orozco se fue y entonces el dirigente conocido como "El Oso"- cercano al diputado nacional Julio Cobos- pasó a ser uno de los precandidatos de Cornejo. El vínculo entre Lo Presti y Tello durante todo 2022 estuvo muy tirante: los exfuncionarios se pegaban el faltazo mutuamente a las actividades oficiales que organizaban. Ahora, con Cornejo en el medio, salen abrazados en los carteles, aunque van a la interna y cuando el 11 de junio se sepa quien resulta ser el candidato habrá que ver quien pierde, acompaña al ganador o mira para otro lado en las generales.

Mientras tanto, en Cambia Mendoza tienen claro que en tierras lasherinas el enemigo es Orozco y apuntan a que pierda el departamento teniendo en cuenta que Bustos, su postulante, no tiene un alto nivel de conocimiento en la población y que además, compite contra un peronista en su propio frente: Diego Martínez Palau, quien es más conocido. Se preguntan si a la hora de marcar en la boleta única, quien elija a la fórmula De Marchi- Orozco, ¿Tendrá claro que su precandidato a intendente es Bustos o podrán elegir con la lapicera a Martínez Palau en la categoría intendente? También, en esa idea de arrebatarle la comuna a Orozco, también para vaciarlo de poder tras haber dejado el frente, los precandidatos del oficialismo provincial critican públicamente la gestión y proponen cambios a políticas que conocen muy de cerca como las fotomultas, que Lo Presti ha prometido eliminar con el argumento que “el sistema no funciona”. Esa iniciativa de Orozco suscitó muchas críticas de los vecinos y de la oposición y ahora un exsecretario, en campaña, promete cambiarla. El PJ, en tanto como contó MDZ, mira esta disputa desde afuera y se ilusiona con tener la oportunidad de recuperar su histórico bastión ante los errores ajenos.

Un departamento que Cambia Mendoza podría perder en manos de un exsocio político que se animó a ir sin precandidato a gobernador en su lista es Rivadavia. En primer lugar, por la interna feroz entre el actual presidente Concejo Deliberante Hernán Amat y el diputado Mauricio Di Césare, apoyado por el actual intendente Miguel Ronco. La pelea entre ambos sectores está muy pronunciada hace varios meses e incluye despido de funcionarios y una guerra en las redes sociales. Esta situación, sumada al desgaste de Ronco y los desaciertos de su gestión, favorece a alguien que de acuerdo a los sondeos previos, puede convertirse en el próximo jefe comunal. Se trata del exintendente Ricardo Mansur, hoy concejal por el partido departamental Sembrar que él mismo creó. No lleva precandidato a gobernador y aunque fue tentado para que fuera parte de Cambia Mendoza prefirió seguir en su propio camino: intentar ganar la comuna a sus exsocios radicales caminando el departamento, y hablando con los vecinos que lo conocen de toda la vida. Chances tiene muchísima, mientras arde la interna radical.

El peronismo, en tanto, ve con preocupación qué rol jugarán los intendentes no kirchneristas quienes no quisieron poner sus nombres en los cargos provinciales tras haber adelantado las elecciones en sus respectivos departamentos. Apoyan la fórmula Guillermo Carmona- Liliana Paponet. De hecho, la diputada nacional reporta políticamente al intendente de San Rafael Emir Félix y armaron la lista con precandidatos a legisladores provinciales que responden a ellos. Ahora bien, ¿ moverán fuerzas? Es la gran incógnita que tienen dentro del partido mucho más teniendo en cuenta que el fantasma de una posible alianza con De Marchi sobrevuelva. No lo hicieron en las listas pero algunos temen que sea de hecho. El Frente Elegí lleva cuatro fórmulas para la gobernación. Con la interna existente entre el kirchnerismo y los jefes comunales que no lo son¿ serán capaces de apoyar a la fórmula ganadora respetando la frase peronista, que el que pierde, acompaña?

En La Unión Mendocina, por Godoy Cruz, se presentaron dos precandidatos a intedentente de ideología política disímiles: por un lado Marcos Sánchez, exconcejal demócrata, militante del presidenciable Javier Milei con quien ha establecido un vínculo y por otro la exlegisladora peronista y exdirigente del Partido Verde, Andrea Blandini, una mujer que tiene poder territorial pero que abraza el progresismo. No se han enfrentado públicamente pero es raro pensar que los votos y el respaldo de uno al otro tras las PASO por las diferencias de pensamiento que los desune.

Voy a acompañar a @omardemarchi en el desafío de construir una Mendoza grande y pujante como pre-candidata a intendenta, por el Departamento de Godoy Cruz en #LaUniónMendopcina #hablemos @memodiario @mdzol @MendozaPost pic.twitter.com/bOeiQeQKLy — Andrea Blandini (@AndreBlandini) April 30, 2023

"Hay que pensar que tenemos que hacer política de otra manera. Tiene que tener algo esencial, el prestigio. Cómo actores políticos tenemos que tener coherencia en nuestro actuar y decir". — Francisco Lo Presti (@lo_presti_lh) May 5, 2023

Qué importante es que nos podamos unir levantando la mirada hacia el futuro de Mendoza. Todas las personas y las fuerzas políticas reunidas aquí coincidimos que es tiempo de forjar el futuro que merecemos, con la estatura y compromiso que la crisis actual requiere.@omardemarchi pic.twitter.com/M2fuu3LFmD — Daniel Orozco (@mdanielorozco) May 9, 2023

Que nadie se sienta obligado/a por asistir a un acto o reunión política, no hay que tener miedo. Desde la vuelta a la Democracia, la libertad de acción y expresión, es nuestro mayor valor y al cual debemos defender. El empleado público, goza de estabilidad laboral, tranquilos!! — Hernan Amat (@AmatHernan) April 27, 2023