Rodríguez Larreta adelantó qué perfil tiene que tener su ministro de Economía si es presidente y nombró a tres "figuras fuertes"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reveló que quiere un ministro de Economía con poder integral como Sergio Massa, Roberto Lavagna y Domingo Cavallo. Afirmó que será presidente -con total confianza- y que armará un Gabinete del estilo que diagramó en Ciudad de Buenos Aires. Esto se dio en el marco de Amcham Summit, el evento que organiza la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.

"Cuando me toque ser presidente, porque lo voy a ser, va a haber un Gabinete súper comprometido y con experiencia. Gente de experiencia válida. Mi perfil de ministro de Economía es de poder integral plenipotenciario. Tipo Massa, Lavagna y Cavallo. Como era siempre en Argentina, alguien que vele por el equilibrio general. Es central. Un ministro de verdad que tenga todas las botoneras", expresó.

En torno al compañero de fórmula, el precandidato presidencial expresó que será alguien con cabeza federal, confíe y pueda laburar espalda con espalda. Señaló que no debe pensar igual pero que la experiencia, valor del equipo y liderazgo es primordial. "Que tenga cabeza federal no quiere decir que viva en el interior. El presidente argentino más unitario fue santacruceño. Concentró todos los recursos. El lugar donde nació no sé si es lo más importante. Tengo una visión muy federal", destacó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en Ancham Summit.

Respecto a la economía del 2024, Larreta aclaró que el primer año será duro y difícil. Mencionó que recibirán una inflación "estimativa del 150% a nivel interanual". Cree que "no hay una medida mágica" y que "será doloroso". Afirmó que el tipo de cambio debe ser único y libre, sin cepo cambiario, y que se debe alcanzar un equilibrio. "Hay que ver a cuánto está la brecha y hay que sacar el cepo", expresó.

Señaló que Argentina debe duplicar las exportaciones en los próximos 6 años e ir a déficit cero el primer año. "No estaríamos acá si fuera fácil. También hay que reestructurar el tema provisional. Hay 207 sistemas especiales. La más escandalosa es la de Cristina Fernández de Kirchner", detalló.

En cuanto a la volatilidad de Gobierno, el mandatario enfatizó en el poder legislativo que debe alcanzar un gobernante para llevar a cabo las reformas. Está convencido de que es el único camino posible y se basa en la Ciudad de Buenos Aires como ejemplo justificativo. "Nada va a funcionar si no hay mayoría política todo queda en la teoría. La diferencia la hace quien logre construir", afirmó.

Luego lanzó un mensaje para el resto de los precandidatos presidenciales: "Si crees que no sos capaz de conseguir mayoría sos un irresponsable como presidente de la Nación. El que sea capaz de construir apoyo político para mantener reformas en el tiempo es el que va a hacer historia en Argentina".

Cuando le preguntaron por la presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich, Larreta respondió que la respetaba y que era una persona de gran experiencia. En torno a la interna, ambos mencionaron que acompañarán al otro en caso de perder las elecciones PASO. En el caso del jefe de Gobierno porteño, éste expresó: "Si pierdo, voy a estar en el mismo desayuno que Bullrich y le sirvo el café. El equipo técnico es de los dos. Son lo mismo. Acompaño. Vamos a estar todos juntos. A Patricia la banco".