Quién es el elegido de Milei en Tucumán que apuesta por una polémica iniciativa

Javier Milei, precandidato a presidente por la Libertad Avanza, viajó a Tucumán con el objetivo de apoyar a su candidato a gobernador Ricardo Bussi, dirigente de la Fuerza Republicana. En su visita el libertario recorrió las calles de la capital tucumana junto a su preferido.

Se especula que la visita de Milei a Tucumán se dió con el objetivo de consolidar el apoyo a sus candidatos tras la derrota del candidato a gobernador, Martín Menem, en La Rioja. Cabe destacar que el día martes, la Junta Electoral de Tucumán oficializó la suspensión de los comicios en todas las categorías del próximo domingo en dicha provincia. La decisión esta vinculada a la postulación del actual gobernador, Juan Manzur, como vicegobernador, que tras su posible victoria podría contradecir la periodicidad en las funciones que determina la Constitución Nacional.

¡@JMilei pasó por #Tucuman! Y acompañó a #FuerzaRepublicana en un gran cierre de campaña. Gracias a cada tucumano que se sumó a nuestra caminata por la libertad uD83DuDCAAuD83CuDFFBuD83CuDDE6uD83CuDDF7 #BussiMilei#Milei2023 #MileiPresidente pic.twitter.com/ZEwAtqKwlY — Ricardo Bussi (@ricardobussi) May 8, 2023

El exdiputado nacional Bussi dialogó con MDZ Radio y sostuvo: "He sido parlamentario y he intentado siempre controlar al Gobierno sin éxito, porque siempre me he mantenido en bloques minoritarios. Por eso Milei no me considera parte de la casta. Me siento inmensamente honrado porque me acompaña. Esperamos con este apoyo, recibir una catarata grande de votos, sobre todo de la juventud. Estamos esperanzados de tener una elección buena”, añadió.

Además remarcó sus coincidencias con el precandidato a presidente: “Ambos somos defensores de la vida desde su concepción lo cual me parece fundamental. Abogamos por un gran ajuste público. En Tucumán hay 200 concejales, lo cual nos parece un despropósito. Necesitamos un rediseño institucional que abaraten el esfuerzo de los contribuyentes. Creemos que hay que generar una provincia competitiva capaz de recibir inversiones que multiplique la oferta de trabajo. Fue una alianza casi natural”.

Con respecto al mensaje de su campaña, donde promueve que la sociedad esté armada para defenderse de la inseguridad, añadió: “Este problema se combate con trabajo y educación. En nuestra provincia no hay ninguna de las dos cosas. Mientras tanto, creemos que si el Estado no te defiende, por lo menos que nos dé la posibilidad de defendernos por nosotros mismos. Para eso proponemos que la ANMac, el organismo que entrega los certificados expedidos y portación, sea más flexible a la hora de de estudiar una solicitud, pero por supuesto cumpliendo los requisitos de ley. Esto es tener una prueba de destreza, psicológica y un certificado de buena conducta. De este modo, creemos que el delincuente va a pensar muy bien antes de entrar a un hogar”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que la diputada nacional Victoria Villarruel sea compañera de fórmula del libertario, quien ha sido cuestionada por sus dichos con respecto a la dictadura: “Es una especulación periodística. Javier Milei aún me dijo que no tiene decidido quién lo acompañará. De todas formas la diputada es una persona con mucho coraje que ha participado siempre en defender a las víctimas del ERP y montoneros”.

Escuchá la nota completa: