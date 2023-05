Mauricio Macri respaldó el fallo de la Corte y le apuntó al kirchnerismo

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en dos provincias que las iban a realizar este domingo como San Juan y Tucumán. El expresidente de la Nación publicó duras declaraciones contra el Gobierno de la Nación ante la repercusión de este fallo. Alberto Fernández, en su descargo, había apuntado contra la figura del líder del PRO al conocer la noticia.

"NO SOPORTAN QUE LES PONGAN LÍMITES. Esta decisión le pone un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de “feudales”, por el poder casi absoluto que acumulan los gobernadores. Entre esas provincias por supuesto que no incluyo a Jujuy, donde existe la alternancia política y su gobernador, como vimos en las elecciones del otro día, no intentó eternizarse en el poder", dijo Macri en Facebook.

"Como siempre, una de las cuestiones más deprimentes de estos episodios es la reacción del gobierno y, en especial, del presidente Fernández", añadió.

"No toleran que un poder del Estado les ponga límites, aunque su trabajo constitucional sea precisamente ése. No sólo critican el fallo: critican la misma legitimidad de la Corte para decidir. Esa conducta, del presidente y la coalición de gobierno, es antidemocrática", sostuvo Macri.

"La Corte Suprema es el árbitro de nuestra vida en común. Es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días. Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no. Pero no podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro", remarcó el exmandatario nacional.

"Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar", sentenció.