Hoy habrá otro capítulo en la feroz interna del PRO bonaerense, con Rodríguez Larreta como protagonista

Cuando hoy a las 16 Horacio Rodríguez Larreta escuche a los intendentes aglutinados en la Mesa Provincial del PRO, a los que se suman Diego Santilli, Cristian Ritondo y el aún presidente del partido a nivel bonaerense Jorge Macri, seguramente tendrá que ser muy eficaz en conformar a sus interlocutores para no terminar de romper los débiles y cada vez más deteriorados mecanismos de resolución de las internas partidarias.

"Estoy muy preocupado. Muy. Es terrible lo que estoy viendo. Si seguimos así, no ganamos ni provincia ni Nación. La gente nos va a matar", dijo, muy temprano, en estricto off, uno de los principales dirigentes que estarán hoy en el Centro Cultural Recoleta que no entiende "la terquedad de Horacio, que se cree el dueño de la pelota, y la idea incendiaria de Patricia que va amenazando a todos por la vida".

Mesa nacional del PRO con Macri

Horacio es Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño cree que, por el hecho de haber sido el gran benefactor de la mayoría de sus candidatos, intendentes y dirigentes territoriales, puede no ceder nada y presionar a cada uno, incluidos varios intendentes, para que sólo trabajen para él. "No entiende que todos queremos algo. El quiere ser presidente, Santilli gobernador y nosotros intendentes", dijo uno de los que trabaja en un territorio de más que probable victoria para la oposición.

En tanto Patricia, que es Bullrich, llama a cada dirigente territorial para ordenarle que se vuelque en su favor so pretexto que, sino, no lo tendrá en cuenta cuando sea presidenta. Ella está segura que le gana a Rodríguez Larreta en las PASO y eso lo demuestra a cada instante.

"Esto es complicadísimo. No entienden que si perdemos la provincia después el país es ingobernable. Porque un resultado fue que el peronismo ganara la provincia para Fernando De la Rúa y otra muy distinta que María Eugenia Vidal fuese gobernadora para Mauricio. Macri terminó el mandato. De la Rúa no", graficó el referente bonaerense.

Algo de esto habrá hablado ayer, en Tres de Febrero, cuando Diego Valenzuela recibió en el Centro Operativo Municipal de Seguridad, en Villa Bosch, a Diego Santilli, Segundo Cernadas, candidato en Tigre que no fue a la actividad pedida por Larreta la semana pasada con todos los territoriales, y Diego Di Castelnuevo, de Ituzaingó. Ambos tienen muchísimas chances de ganar sus distritos, administrados por Julio Zamora, de feroz interna contra Malena Galmarini, y Alberto Descalzo, respectivamente.

Si bien hace quince días Rodríguez Larreta había dicho públicamente que le permitía a los intendentes que lo apoyaban tener el apoyo de otros candidatos presidenciales, esta lógica no fue definida por Bullrich, Ella cree que hay que estudiar caso por caso, siendo el de La Plata, a cargo de Julio Garro, el más debatido. Esta posibilidad de tener diferentes candidatos provinciales y nacionales pero con un mismo candidato local se lo grafica con la V. .

Valenzuela en el COM con Santilli, Cernadas y Di Castelnuvo

"Sin embargo, lo que tenemos que potenciar y cuidar son a los territoriales, que tienen que pelear la PASO contra un rival que saben, que si pierden, se van al otro día con el oficialismo local", dijo uno de los precandidatos a gobernador del PRO quien, además, les pone el valor de tener que defender en sus municipios más votos de los que hoy manejan todos los intendentes de Juntos en el Conurbano e interior bonaerense.

En los distritos donde no hay un intendente propio, es muy factible que haya PASO entre los candidatos bullrichistas y larretistas. Esta configuración es conocida como la I. Un intendente, un gobernador y un presidente por candidato.

Días atrás, luego del encuentro en San Isidro, Federico Angelini, el presidente interino del PRO, hizo una chanza sobre la posible dupla provincial. La respuesta escuchada no fue la que pretendía. Uno de los protagonistas, con candidato presidencial difuso, prefería seguir por otra vía.

"Si esto no lo ordenamos esta semana, después no sé que va a pasar", insistió la fuente inicial que habló con MDZ. .