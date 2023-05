Furia de Axel Kicillof y gobernadores peronistas contra la Corte Suprema

Con Axel Kicillof a la cabeza, los gobernadores peronistas de Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Santa Cruz y Santiago del Estero cuestionaron el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan, y advirtieron que la medida cautelar firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda representa "un ataque a la democracia y el federalismo".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que la Corte Suprema "es una vergüenza y está atropellando a la democracia argentina", al repudiar la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan por parte de ese tribunal, del cual dijo además que es "parte de la oposición y ya ni lo disimula".

"Esta Corte Suprema es una vergüenza y está atropellando a la democracia argentina. De nuevo el centralismo se quiere llevar puesto el federalismo. ¡Por esto 12 gobernadores firmamos el pedido de Juicio Político!" contra el máximo tribunal, dijo Kicillof en Twitter. Aseveró que los ministros de la Corte "son parte de la oposición y ya ni lo disimulan".

El mismo Partido Judicial que persigue y proscribe a Cristina, que no avanza en la investigación del atentado, que encubre a los que lo planearon y financiaron, ahora prohíbe al pueblo de San Juan y Tucumán elegir a sus gobernadores. — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 10, 2023



"En el juicio político a la Corte Suprema se ventilan hechos gravísimos sobre los manejos turbios en la obra social, amenazas y extorsiones; siguen sin aclararse los delitos que figuran en los chats de Lago Escondido; coparon ilegalmente el Consejo de la Magistratura; dictaron el 2x1; decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a CABA; dos de sus miembros aceptaron ser nombrados por decreto por Macri", describió. Y enfatizó: "Se agrega ahora la suspensión de las elecciones en dos provincias a 4 días de realizarse".

Los mandatarios provinciales del Frente de Todos también utilizaron sus redes sociales para criticar lo resuelto por los tres miembros de la Corte y vincularon esa disposición judicial con los intereses políticos de la coalición opositora Juntos por el Cambio. El gobernador riojano Ricardo Quintela apuntó en particular hacia Patricia Bullrich al plantear que "impunemente la presidenta del PRO da pruebas de la reunión que tienen con la Corte Suprema de Justicia en detrimento de las provincias y en beneficio del poder centralizado de la oposición".

Impunemente la presidenta del PRO da pruebas de la unión que tienen con la CSJN en detrimento de las provincias y en beneficio del poder centralizado de la oposición. “Frenamos las elecciones”, dice en un descarado atentado a la democracia y el federalismo.

?? — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) May 9, 2023

Quintela se refirió a la frase "frenamos las elecciones" que la precandidata presidencial Bullrich compartió desde su Twitter y la consideró "un descarado atentado a la democracia y el federalismo", al tiempo que calificó ese tipo de expresiones como "una demostración de por qué esa misma Corte se encuentra en juicio político".

También desde Twitter, el gobernador de Catamarca Raúl Jalil aseguró que "el fallo de la Corte será respetado y acatado pero es claramente inoportuno por ser a pocos días de los comicios previstos".

El fallo de la Corte será respetado y acatado pero es claramente inoportuno por ser a pocos días de los comicios previstos. Así perjudica a los ciudadanos y ciudadanas de Tucumán y San Juan que tenían la voluntad de votar. — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) May 10, 2023

Sobre el momento elegido por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda para emitir el fallo, apenas cinco días antes de los comicios, Jalil consideró que "perjudica a los ciudadanos y ciudadanas de Tucumán y San Juan que tenían la voluntad de votar" pero además afecta a los "estados provinciales y los partidos políticos". En su mensaje por la red social, el mandatario catamarqueño cuestionó que la Corte Suprema resuelva algo así en plena recta final para las elecciones, cuando "los estados provinciales y los partidos políticos" ya habían preparado "una jornada democrática con trabajo, fondos y muchas expectativas que se ven frustradas".

Desde una postura similar y apelando al federalismo, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet advirtió que es un hecho "de suma preocupación para la democracia" que las elecciones convocadas en dos provincias "sean suspendidas a solo cinco días de realizarse". "Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia debilitan las instituciones democráticas y generan incertidumbre. Mi solidaridad y apoyo a las provincias hermanas de Tucumán y San Juan", siguió Bordet, quien apuntó contra los "dirigentes centralistas" por afectar con sus decisiones a "los distritos en los que no gobiernan ellos". Y concluyó: "Si no se respetan los mecanismos institucionales de las provincias no hay federalismo en la Argentina".

En tanto, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó desde las redes su "profunda preocupación" por lo que definió como "un nuevo atropello por parte de tres jueces (por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda) que usan el Poder Judicial para imponer decisiones políticas proscribiendo e impidiendo el voto popular".

La gobernadora santacruceña finalizó su mensaje con un respaldo al proceso de juicio político contra los cuatro miembros del máximo tribunal, cuya primera etapa ya está en marcha en la Cámara de Diputados y que este martes sumó otro capítulo con declaraciones de varios testigos, entre ellos el contador público Héctor Marchi, exaministrador de la Corte. "Juicio Político a quienes secuestran la democracia", completó su pronunciamiento Alicia Kirchner.

Por último, desde Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora expresó sus coincidencias con unas manifestaciones previas de su par rionegrino Alberto Weretilneck y acusó a la Corte de violar "las autonomías provinciales, en forma autoritaria, a cuatro días de otros comicios donde sería derrotada la facción a la que pertenecen", en referencia al PRO y a Juntos por el Cambio.