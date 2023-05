El filoso comentario de Luis Juez contra Ricardo Lorenzetti tras el fallo de la Corte

El senador y precandidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, cuestionó los tiempos de la Corte Suprema, pero respaldó la decisión de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán.

"Hay jurisprudencia para hacer uso, lo hubiese sacado antes para salir del nivel de suspicacia", planteó.

"El kirchnerismo es muy pícaro, la gente tiene que entender que cuando decidió poner en enero a la Corte en el banquillo de los acusados y a metros de la guillotina era para evitar estas cosas", indicó al tiempo que admitió que "hay que reconocer que la Corte tiene estas cosas perezosas".

En la misma línea, cargó contra uno de los miembros del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, el único de los cuatro que no votó la medida cautelar: "Está más cómodo cantando con Gieco y el Papa que sacando los fallos en tiempo y forma".

"Si esto salía hace 15 días atrás la cosa es muy clara, porque no podes violar la Constitución, y el único organismo establecido para intervenir en hecho de violaciones provinciales es la corte", desarrolló Luis Juez.

Y completó: "El fallo no dice nada estrepitoso, pero lo hace a pocas horas de una elección, y hace que el kirchnerismo que anda revictimizándose intente darle otras explicación".

Luis Juez apuntó contra Ricardo Lorenzetti.

En un claro mensaje al oficialismo, vociferó: "Es más fácil que tus gobernadores dejen de boludear y de cambiar la constitución, no podes estar todo la vida en el poder. Si juraste respetarla, no podes violarla con artilugios como en Tucumán y en San Juan".

Por otro lado, celebró la foto de unidad que protagonizaron tres de los seis precandidatos a presidentes por Juntos por el Cambio en Córdoba compuesta por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO con uso de licencia, Patricia Bullrich, y el presidente de la UCR, Gerardo Morales.

"No sé si hay onda, pero hubo un gesto de cariño y respeto porque la gente tiene la esperanza muy corta. Les agradecí a todos porque con el gesto de simpleza, la gente se conforme. Nos dicen que no nos peleemos porque no tienen otra opción", reveló.

Muy contento de estar en la querida provincia de Córdoba acompañando a @ljuez, @marcoscarasso y @rodrigodeloredo, grandes dirigentes que tienen la energía, el coraje y la capacidad para comandar los destinos de esta provincia, que es la expresión más federal de la Argentina. pic.twitter.com/ATqFyLzUaq — Gerardo Morales (@GerardoMorales) May 10, 2023

Asimismo, indicó: "Les digo a todo el mundo que nuestro enemigo no está adentro sino afuera. Hace 25 años que el enemigo nos pone de rodillas, el que nos roba la esperanza, el futuro de tus hijos".

Por último, recordó que en 2015 y en 2019 dirigentes nacionales "se sentían más cómodos con (Juan) Schiaretti que con la oposición", y concluyó: "Es cierto que hemos construido una unidad sincera después de haber fracasado durante 24 años; no necesitamos amarnos sino saber dónde está el enemigo para ver que ninguno de los nosotros individualmente es más que todos juntos".