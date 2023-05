Rodolfo Suarez cargó contra Omar De Marchi por el “cocoliche” de su frente electoral

La Asamblea Legislativa de este 2023 se dio en un particular contexto de plena campaña electoral. Este domingo se celebraron las PASO en los siete departamentos que desdoblaron y la disputa a nivel provincial se encuentra al rojo vivo. En este escenario, el gobernador Rodolfo Suarez afirmó que la ciudadanía acompañará la actual gestión en los próximos comicios y aseguró que “a los mendocinos no les gustan los cocoliches”, haciendo referencia a la variedad del frente electoral liderado por Omar De Machi.

“Somos parte de un equipo que entiende qué es lo que falta en Mendoza por hacer. Tenemos que cuidar a Mendoza y esto lo digo por el año electoral que estamos viviendo”, manifestó el mandatario provincial en conferencia de prensa tras brindar su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.

En este sentido, apuntó contra el flamante frente La Unión Mendocina que lleva como precandidato a gobernador al diputado nacional del PRO, Omar De Marchi, pero que reúne a dirigentes de distintas expresiones políticas desde el radicalismo, massismo, peronismo, libertarios y demócratas.

“A los mendocinos yo les aseguro que no les gustan los ‘cocoliches’, no les gusta estas mezcolanzas de unos con otros. No les gusta uno que dice sí a la minería y otro que dice que no, uno que dice que no al populismo y al kichnerismo y lleva al kirchnerismo”, advirtió.

A su vez, el gobernador afirmó: “Tengo mucha confianza en nuestro pueblo y nuestra gente, que nos van a seguir apoyando porque somos serios y trabajamos para que Mendoza sea lo que es”.

Por otro lado, Suarez también hizo una análisis de las elecciones PASO de este domingo en los siete municipios que decidieron adelantar sus comicios y separarlos de los provinciales. Al respecto dijo que “superamos todas las expectativas que teníamos. En departamentos como San Rafael hemos quedado a cuatro puntos y en San Carlos es un final abierto”. “Yo veía festejar ayer y a veces hay triunfos que son derrotas, pero se festejan inexplicablemente”, agregó respecto de los resultados en la comuna del Valle de Uco.

“En algunos departamentos como Lavalle hubo grandes triunfos de los oficialismos, pero en San Carlos el oficialismo ha hecho una pésima elección. Algo está pasando en San Carlos, algo no se está gestionando bien. Y para nosotros ha sido prácticamente un triunfo”, destacó.

Por otra parte, destacó el debut de la boleta única en este proceso electoral y aprovechó para largar otro dardo hacia De Marchi. “También ha sido un triunfo lo de la boleta única. Un sistema que algunos pedían que estuviera para competir adentro, porque si no no se podía competir con los aparatos. Tienen las PASO, la boleta única y algunos igual se van afuera para competir”, disparó.