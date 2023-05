Rodolfo Suarez atribuyó a La Cámpora la denuncia sobre los fondos de Portezuelo

Luego de su discurso de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa de este 1 de mayo, el gobernador Rodolfo Suarez brindó una conferencia de prensa en la que hizo referencia a la denuncia que realizó la diputada nacional kirchnerista Marisa Uceda vinculada a una supuesta “malversación de fondos” destinados a la megaobra Portezuelo del Viento.

La legisladora había denunciado el último viernes al mandatario provincial por el supuesto "delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "malversación de fondos". Apuntó contra el presidente de EMESA, Pablo Magistocchi, como potencial responsable de “autorizar transferencias millonarias en dólares a 3 agentes de bolsa desde la cuenta del Fideicomiso para la Ejecución de la Obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento”.

Consultado acerca de la denuncia, Suarez afirmó que la misma “no tiene ni pies ni cabeza” e indicó que la diputada “ya ha hecho varias”. Deslizó que Uceda busca “defender los intereses nacionales a ultranza, sin importarle los beneficios de los mendocinos”.

“La plata está dentro del fideicomiso de Portezuelo, está resguardada, tampoco es mucha plata. Es una operación legal, es una operación totalmente publicada en el Boletín”, manifestó el gobernador respecto de la operatoria que desde el Gobierno provincial resaltan que apunta a la “preservación de los fondos de Portezuelo del Viento”.

Advirtió que de ninguna manera está en duda la transparencia de la operación y que se trata de “operaciones cotidianas que hacemos”.

Asimismo, apuntó directamente al kircherismo nacional de estar detrás de la denuncia. “Acá hubo información de Buenos Aires, que viene de La Cámpora para hacer esta denuncia y perjudicarnos en este contexto”, afirmó Suarez.

“Esa denuncia seguramente va a estar archivada pronto como tantas otras que me han hecho, me han hecho denuncias por los mapuches y hasta por sedición”, expresó el mandatario haciendo referencia a que Uceda también lo denunció por ese delito luego de que Mendoza no se plegara la feriado nacional dictado el 2 de septiembre del 2022, tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.