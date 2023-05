El curioso análisis de la inflación que hizo la ministra de Trabajo

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, defendió este lunes la política salarial del Gobierno de Alberto Fernández frente a la inflación al asegurar que "los salarios lograron adelantarse a los precios".

"En el trabajo formal hubo incluso una recuperación", aseguró la ministra basándose en los últimos datos difundidos por el INDEC, aunque la sensación es que los salarios siguen lejos de recuperarse con una inflación que supera el 100% interanual.

En diálogo con El Destape, la titular de la cartera laboral remarcó que "hay una política activa permanente" desde el Gobierno para que los salarios "no sean el ancla o variable de ajuste" frente a la fuerte escalada de los precios.

"En relación a los trabajadores formales, las paritarias se abren cada vez que el gremio lo pide y por períodos breves", apuntó la funcionaria para agregar que en el caso de los trabajadores no formales "se actualizan los salarios complementarios, como la Asignación Universal o el Potenciar Trabajo".

Prometimos generar trabajo y lo estamos haciendo: alcanzamos el desempleo más bajo en décadas y muchas provincias tienen pleno empleo. La patria sigue creciendo con más oportunidades para el pueblo.



Feliz día a quienes a diario construyen este país. #DíaDeLasyLosTrabajadores uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/Fxnijc9CTU — Alberto Fernández (@alferdez) May 1, 2023

En este contexto, Olmos señaló que "es un problema la alta inflación" al tiempo que hizo un llamado para "combatirla". "Con la alta inflación, la actualización de los ingresos suelen quedar por detrás, pero los trabajadores formales lograron adelantarse a los precios, no así los informales que son los que más sufren esta situación", resaltó.

Además, la ministra destacó que el Consejo del Salario acordó un aumento del salario mínimo. Este incremento alcanza un total del 26,6 %, que se implementará en tres tramos entre abril y junio.

"Esperemos que no se agudice el problema de alta inflación y podamos alcanzar algún acuerdo que tienda a la estabilización que es la mejor manera de recuperar los salarios", indicó.

Sin embargo, Olmos no se arriesgó a decir cuál sería el porcentaje que se tendría que acordar para combatir la inflación. "No hay una única respuesta porque cada paritaria atiende una situación particular", explicó la funcionaria, para agregar que "al mes de abril, el promedio de las paritarias estaba en un ingreso mensual de $ 215 mil".