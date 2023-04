La crítica de Cristina Fernández de Kirchner a Axel Kicillof que hace crujir al kirchnerismo

Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez, lanzó una crítica pública a la gestión de Axel Kicillof. Lo hizo a través redes sociales donde emparentó el accionar de la policía bonaerense, a cargo del gobernador del Frente de Todos, con los presuntos excesos que comete la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, epicentro de todos los males del país de acuerdo a los diagnósticos del kirchnerismo.

Cristina Fernández de Kirchner parece así alinearse con su hijo Máximo Kirchner, el primero en salir a embestir contra Axel Kicillof por cerrarle las puertas del gobierno bonaerense a la "militancia" de La Cámpora. "Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la Policía de CABA con la Bonaerense ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?", manifestó anoche Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, donde detalló que vio "por televisión" la aprehensión de uno de los choferes que agredió "salvajemente" a Sergio Berni.

La crítica de Cristina Fernández de Kirchner fue puntualmente a la policía bonaerense, justo cuando la Casa Rosada dicta una virtual intervención del ministerio a cargo de Sergio Berni con un desembarco inconsulto de más gendarmes en los principales municipios de la provincia de Buenos Aires. El dardo para Axel Kicillof por el desmanejo de la seguridad en la provincia coincide además con la tensión política que sobrevuela el Frente de Todos por la negativa del gobernador a ser candidato a presidente ante la sequía de postulantes competitivos en el kirchnerismo.

Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA.

Axel Kicillof se niega, a pesar de la presión pública de Máximo Kirchner y La Cámpora, a encabezar en las PASO una boleta del kirchnerismo para pulverizar el sueño de reelección de Alberto Fernández. A eso se suma el reclamo público del hijo de la vicepresidenta para el gobernador por no llevar a la "militancia" a cargos de conducción en el gabinete de la provincia de Buenos Aires.

Fue en ese contexto que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la "magnitud del operativo" policial en el que se arrestó a uno de los colectiveros que agredió al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y reprochó el "tratamiento que se le dio al detenido". Al mismo tiempo, dijo que al "copito" que quiso matarla el año pasado -en referencia a Fernando Sabag Montiel- "lo trataron mejor" porque "lo detuvieron los militantes y no la policía", y además sostuvo que ella "tuvo la suerte que no tuvo" el colectivero asesinado Daniel Barrientos porque "la bala no salió".



La expresidenta confió que recibió un mensaje en el que le decían que "al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni". "Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes, no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió", comparó el intento de magnicidio que sufrió en septiembre último con el asesinato del colectivero Daniel Barrientos del lunes pasado.