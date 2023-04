Revés para Cambia Mendoza en un departamento del Este

El exintendente radical de Rivadavia, ahora precandidato para conducir la comuna y miembro del espacio Sembrar, Ricardo Mansur, generó este miércoles una nueva preocupación para Cambia Mendoza. Con la mira puesta en volver a conducir la comuna -y enfrentado a Miguel Ronco- el concejal sumó a sus filas a una edil de la UCR, quitándole así la mayoría al oficialismo en el Concejo Deliberante.

Mansur, intendente en 1997-2007 y 2011-2015, ahora tiene a la concejala de Rivadavia radical, Leila Amar, que optó por unirse a su sector. De esta manera, el HCD queda conformado por 3 concejales de Cambia Mendoza, 3 por el Partido Justicialista y 3 por el Partido Sembrar.

Mediante una conferencia de prensa se dio a conocer el traspaso de la concejal de Rivadavia Amar, junto con el el presidente de la Juventud Radical y secretario de bloque de la edil, Nicolás Torres.

Mansur con Leila Amar y Nicolás Torres.

“Hoy desde la juventud se termina dando un mensaje de firmeza, de compromiso y principalmente de unidad. Mientras los dirigentes radicales que han desviado el camino en esta gestión, que han olvidado sus principios partidarios, se pelean en internas personales, la concejal más joven del radicalismo y el presidente de la Juventud Radical eligen priorizar Rivadavia y defenderla desde esta herramienta cada vez más potente y protagonista que es Sembrar”, subrayó Mansur.

Por otro lado, el precandidato a intendente quiso anticiparse a las críticas de sus excorreligionarios y sostuvo: “No se equivoquen, no culpen a estas personas por sus errores de años, porque acá ninguno de los tres modificó sus ideales, al contrario, seguimos defendiendo nuestros principios y nuestro compromiso con el departamento sólo que desde Sembrar, un espacio de y para los Rivadavienses.”

En tanto, Leila Amar, expresó: “Estoy dando un paso que mucha gente quiere dar y no se anima, mi familia me dice que es un ejemplo de valentía a seguir y eso me permitió tomar esta decisión. Decido integrar este espacio político porque quiero que la voz de los vecinos sea realmente escuchada”. Por último, Nicolás Torres, presidente de la Juventud Radical desde el 2021 expresó: “mi decisión de sumarme a Sembrar va más allá de un resultado electoral. Los jóvenes necesitamos ser protagonistas, y no dudo que este es el Proyecto para brindarle lo mejor al departamento”.